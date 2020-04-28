Шмыгаль пообещал создать 170 тысяч рабочих мест

Кабмин в 2020 году планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство. Это позволит создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

Это является частью программы "Большая строительство", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 28 апреля, в своем Telegram-канале.

Ремонт дорог в Украине

"В планах расширить программу также и на строительство мостов. Школы, детские сады и стадионы – это приоритет для правительства. Это инфраструктуру необходимо восстановить к началу учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, – реконструкция более 200 приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения", – написал Шмыгаль.

По его словам, "Большое строительство" поможет реализовать три задачи:

поддержать людей работой;

улучшить качество дорог в Украине;

начать разогрев экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют значительный мультипликативный эффект.

"Треть всех средств от программы должен уйти в регионы уже в мае", – добавил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

Правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест. При этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривень.

В сети разгневались, что украинцам в разгар карантина разрешили отправиться на самолете на заработки в Финляндию.

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