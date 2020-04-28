Главная Новости
28 апреля • обновлено в 15:56
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Шмыгаль пообещал создать 170 тысяч рабочих мест

639
Читать материал на украинском

Кабмин в 2020 году планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство. Это позволит создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

Это является частью программы "Большая строительство", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 28 апреля, в своем Telegram-канале.

Ремонт дорог в Украине

Ремонт дорог в Украине

"В планах расширить программу также и на строительство мостов. Школы, детские сады и стадионы – это приоритет для правительства. Это инфраструктуру необходимо восстановить к началу учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, – реконструкция более 200 приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения", – написал Шмыгаль.

По его словам, "Большое строительство" поможет реализовать три задачи:

  • поддержать людей работой;

  • улучшить качество дорог в Украине;

  • начать разогрев экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют значительный мультипликативный эффект.

"Треть всех средств от программы должен уйти в регионы уже в мае", – добавил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

Правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест. При этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривень.

В сети разгневались, что украинцам в разгар карантина разрешили отправиться на самолете на заработки в Финляндию.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Дороги в Украине Работа в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
работа ремонт и строительство дорог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
7
Смешно
0
Интересно
4
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги