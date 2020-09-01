Стоимость акций Tesla обвалилась в 4 раза, а Маск разбогател на $10 млрд

Стоимость акций компании Tesla упала в четыре с половиной раза – с $2213 до $498 за штуку.

Это произошло после того, как в понедельник, 31 августа, произошло их дробление (так называемый "сплит") в пропорции 1 к 5. То есть владельцы акций вместо одной "старой" получили четыре "новых", а сами акции подешевели. Капитализация (общая стоимость всех акций) компании при этом осталась неизменной.

Об этом свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ.

Стоимость акций Tesla 31 августа NASDAQ

Что означает такое разделение акций

Обычно с акциями проводят сплит после того, как их стоимость становится слишком высокой для обычных инвесторов. Так произошло и с Tesla. За последний год стоимость ее акций выросла почти в 10 раз. По данным биржи, 3 сентября 2019 года они стоили $225 за штуку, а 31 августа 2020 достигли $2213 за штуку.

Теперь акций Tesla на бирже стало больше в 4 раза. Пропорционально снизилась и доходность по ним. Одновременно с этим стать акционером одной из самых быстро дорожающих в мире компаний для частных инвесторов стало дешевле.

Маск разбогател на $10 млрд

Большая доступность акций популярных у инвесторов компаний приводит к тому, что спрос на них растет. Следовательно, увеличивается и их стоимость.

То же произошло и с "новыми" акциями Tesla – по итогам торгов в понедельник их стоимость выросла на 12,57%.

Успех компании Tesla тут же отразился на состоянии ее главы Илона Маска. Согласно постоянно обновляющемуся рейтингу Forbes, после сплита его состояние выросло на $10,4 млрд (+11,26%), достигнув отметки $102,9 млрд.

Состояние Илона Маска 1 сентября Forbes

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $100 млрд. Благодаря этому он поднялся на четвертую строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса достигло нового рекорда, превысив отметку в $200 млрд.

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