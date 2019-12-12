В закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Утвердила закон палата представителей конгресса США. Решение приняли большинством голосов, передает "Европейская правда".

Так в нижней палате бюджет был поддержан двухпартийным большинством 337 из 435 конгрессменов. Также санкции будут введены против компаний, причастных к прокладке трубопровода "Турецкий поток".

Согласно распоряжению, санкции будут действовать, если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими.

Санкции налагаются на:

1) судна, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря;

2) иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или составным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Санкции предполагают:

1) запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции;

2) замораживание имущества и активов таких лиц на территории США.

Теперь решение должны утвердить Сенат. Произойти это может в начале следующей недели. После закон пойдет на подпись главе США Дональду Трампу.

С момента вступления закона в силу, у компаний будет 30 дней, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством трубопроводов, чтобы избежать наложения санкций.

США вводят мощнейшие санкции против "Северного потока-2"

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 9 декабря, в связи с Днем защиты прав человека власти США ввели санкции против рекордного числа частных лиц и организаций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будет остановлено в связи с введением санкций США.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал