США помогут Украине пережить зиму: появились подробности

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертов, которые помогут разработать план, как пережить зимний сезон 2019-2020 годов.

Об этом сообщают на странице американского посольства в Украине в Facebook. Там говорят, что делают это по просьбе Администрации президента Украины Владимира Зеленского и "в знак приверженности энергетической безопасности Украины".

"Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России. Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", – говорится в сообщении.

Эксперты США помогут украинской энергетике

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября министр энергетики США Рик Перри пообещал всестороннюю поддержку Украине. "США готовы помогать Украине полностью раскрыть свой энергетический потенциал с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", – сообщили в посольстве США в Украине.

Украина, Польша и США в субботу, 31 августа, подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в Facebook.

Также в Варшаве в субботу, 31 августа, после встречи с политиками из Польши и Украины министр энергетики США Рик Перри заявил, что США могут ужесточить санкции против России, введенные из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.

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