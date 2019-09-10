Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:28
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

США помогут Украине пережить зиму: появились подробности

4.9т Читать материал на украинском

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертов, которые помогут разработать план, как пережить зимний сезон 2019-2020 годов.

Об этом сообщают на странице американского посольства в Украине в Facebook. Там говорят, что делают это по просьбе Администрации президента Украины Владимира Зеленского и "в знак приверженности энергетической безопасности Украины".

Новости
Нашли замену России: в Украину будут поставлять газ из США

"Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России. Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", – говорится в сообщении.

Эксперты США помогут украинской энергетике

Эксперты США помогут украинской энергетике

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября министр энергетики США Рик Перри пообещал всестороннюю поддержку Украине. "США готовы помогать Украине полностью раскрыть свой энергетический потенциал с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", – сообщили в посольстве США в Украине.

Украина, Польша и США в субботу, 31 августа, подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в Facebook.

Также в Варшаве в субботу, 31 августа, после встречи с политиками из Польши и Украины министр энергетики США Рик Перри заявил, что США могут ужесточить санкции против России, введенные из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
США
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
5
24
Смешно
17
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Да не вопрос! Конечно, помогут. Но дорого)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да бред это все. Первый совет будет - уменьшите в два раза санитарные нормы на температуру в отапливаемых помещениях. Второй - покупайте американский газ. Третье. Введите почасовую подачу электроэнергии и воды. Четвертое. Заставьте взыскивать долги бандитов с именем Частные исполнители. Дальше продолжать?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Пипец,че америгосы кочегарки будут за рагулей топить?Все разьехались,даже кочегаров от хозяев стали присылать.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / мнения

ads pixel