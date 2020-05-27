США и Китай обвалили мировые цены на нефть: график

Мировые цены на нефть упали после нового обострения отношений между США и Китаем. В среду, 27 мая, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июле снизилась на 1,41% – до $35,66.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также подешевели – до $33,84 за баррель (-1,48%). До этого сырье активно дорожало. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 9:40 по киевскому времени.

Цена падает, несмотря на то, что страны-производители нефти (ОПЕК+) снизили ее добычу, а в мире начал восстанавливаться спрос на топливо.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Почему цены ушли в минус

Сейчас начался очередной виток напряженности между США и Китаем на фоне обострившихся протестов в Гонконге. Ресурс Investing.com отметил, что на минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил принять очередные санкции против Китая до конца этой недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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