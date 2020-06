Специально для Баума? В обход Конституции в турборежиме создают коррупционную комиссию

Главное юридическое управление Верховной Рады пришло к выводу, что законопроект об азартных играх, который разрабатывали при участии предпринимателя Бориса Баума, нарушает Конституцию Украины. В частности, главное нарушение – выбирать Комиссию, которая займется регуляцией рынка, будут представители парламентского комитета, хотя по закону они не имеют на это права.

Стоит отметить, что сам Борис Баум уже признавался в своих интервью, что имеет все шансы занять должность главы Комиссии по азартным играм. В законопроекте, который разрабатывался при его участии, выбирать руководство нового органа должны члены парламентского комитета (в основном состоит из "Слуг народа"), говорится в отчете юридического управления, опубликованного на сайте Рады.

"Комитеты парламента в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" создаются Верховной Радой Украины для осуществления законопроектной работы, подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к ее полномочиям, исполнения контрольных функций в соответствии с Конституцией Украины. Итак, как отметил Конституционный Суд Украины, по своим конституционным статусом комитеты являются органами, деятельность которых связана с решением вопросов, отнесенных к полномочиям Верховной Рады Украины", – говорится в отчете.

Проще говоря, депутаты не должны заниматься назначение руководства в новый орган власти. Также возникает вопрос, насколько объективными и независимыми будут их решения. Бориса Баума поддерживают в Офисе президента, который при этом имеет влияние на фракцию "Слуги народа". То есть если Рада сама будет назначать руководство регулятора, у Баума есть все шансы занять эту должность.

Вывод юридического комитета

К законопроекту также есть замечания у Национального агенства по противодействию коррупции. Они приняли решение проверить документ на коррупционные риски. Из-за этого голосование должны отсрочить.

НАПК проверит законопроект

Законопроект, как уверяют эксперты, написан под конкретные российские компании, которые готовятся выходить на украинский рынок. Несколько примеров:

онлайн-казино (имеют около $4 млрд в год, согласно оценкам Баума) привяжут к беттинговым компаниям;

количество лицензий для беттинговых компаний ограничат; чтобы получить разрешение, нужно будет иметь домен .ua, торговую марку;

регистрация торговой марки займет около года; успеют получить лицензию только те, кто уже работает, и те, кто заранее подготовился;

российские компании еще до того, как закон презентовали, начали открывать офисы в Киеве, переводить сайты на украинский язык;

украинские беттинговые компании, судя по всему, готовятся к продаже россиянам. Это уже прогнозируют участники рынка, для этого созданы все условия, и об этом упомянул даже Баум в своем интервью.

Подробнее о всех подводных камнях законопроекта Баума можно прочитать здесь. Главное, что стоит знать украинцам: документ лоббирует интересы конкретных компаний и, вероятно, Баум не просто так сделал такой "подарок" россиянам. Для государства-агрессора не ввели никаких ограничений, как и для офшорных компаний.

Отметим, официального статуса у Бориса Баума нет. Он отвечает перед законом не как чиновник, а как обычный гражданин, его полномочия и ответственность не регламентируются украинским законодательством. Иначе, как "теневой смотрящий", такую деятельность назвать нельзя.

У Баума есть конфликт интересов, он сам причастен к игорному бизнесу. "Волонтер" занимал менеджерские должности в российско-украинской группе VS Energy, президентом которой до сентября 2015 года был Михаил Спектор. Спектор также был владельцем отеля Premier Palace, в котором работало элитное казино в Украине. Кроме того, Баум владел кипрской фирмой First National Lotteri Ltd., ее связывают с Первой национальной лотереей в РФ. Напомним, именно россияне собираются зайти на украинский рынок. Баум также заявил о своей причастности к болгарской компании.

Подробнее о том, кто такой Борис Баум, можно прочитать здесь.