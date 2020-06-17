Специально для Баума? В обход Конституции в турборежиме создают коррупционную комиссию
Борис Баум
Главное юридическое управление Верховной Рады пришло к выводу, что законопроект об азартных играх, который разрабатывали при участии предпринимателя Бориса Баума, нарушает Конституцию Украины. В частности, главное нарушение – выбирать Комиссию, которая займется регуляцией рынка, будут представители парламентского комитета, хотя по закону они не имеют на это права.
Стоит отметить, что сам Борис Баум уже признавался в своих интервью, что имеет все шансы занять должность главы Комиссии по азартным играм. В законопроекте, который разрабатывался при его участии, выбирать руководство нового органа должны члены парламентского комитета (в основном состоит из "Слуг народа"), говорится в отчете юридического управления, опубликованного на сайте Рады.
"Комитеты парламента в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" создаются Верховной Радой Украины для осуществления законопроектной работы, подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к ее полномочиям, исполнения контрольных функций в соответствии с Конституцией Украины. Итак, как отметил Конституционный Суд Украины, по своим конституционным статусом комитеты являются органами, деятельность которых связана с решением вопросов, отнесенных к полномочиям Верховной Рады Украины", – говорится в отчете.
Проще говоря, депутаты не должны заниматься назначение руководства в новый орган власти. Также возникает вопрос, насколько объективными и независимыми будут их решения. Бориса Баума поддерживают в Офисе президента, который при этом имеет влияние на фракцию "Слуги народа". То есть если Рада сама будет назначать руководство регулятора, у Баума есть все шансы занять эту должность.
Вывод юридического комитета
К законопроекту также есть замечания у Национального агенства по противодействию коррупции. Они приняли решение проверить документ на коррупционные риски. Из-за этого голосование должны отсрочить.
НАПК проверит законопроект
Законопроект, как уверяют эксперты, написан под конкретные российские компании, которые готовятся выходить на украинский рынок. Несколько примеров:
онлайн-казино (имеют около $4 млрд в год, согласно оценкам Баума) привяжут к беттинговым компаниям;
количество лицензий для беттинговых компаний ограничат; чтобы получить разрешение, нужно будет иметь домен .ua, торговую марку;
регистрация торговой марки займет около года; успеют получить лицензию только те, кто уже работает, и те, кто заранее подготовился;
российские компании еще до того, как закон презентовали, начали открывать офисы в Киеве, переводить сайты на украинский язык;
украинские беттинговые компании, судя по всему, готовятся к продаже россиянам. Это уже прогнозируют участники рынка, для этого созданы все условия, и об этом упомянул даже Баум в своем интервью.
Подробнее о всех подводных камнях законопроекта Баума можно прочитать здесь. Главное, что стоит знать украинцам: документ лоббирует интересы конкретных компаний и, вероятно, Баум не просто так сделал такой "подарок" россиянам. Для государства-агрессора не ввели никаких ограничений, как и для офшорных компаний.
Отметим, официального статуса у Бориса Баума нет. Он отвечает перед законом не как чиновник, а как обычный гражданин, его полномочия и ответственность не регламентируются украинским законодательством. Иначе, как "теневой смотрящий", такую деятельность назвать нельзя.
У Баума есть конфликт интересов, он сам причастен к игорному бизнесу. "Волонтер" занимал менеджерские должности в российско-украинской группе VS Energy, президентом которой до сентября 2015 года был Михаил Спектор. Спектор также был владельцем отеля Premier Palace, в котором работало элитное казино в Украине. Кроме того, Баум владел кипрской фирмой First National Lotteri Ltd., ее связывают с Первой национальной лотереей в РФ. Напомним, именно россияне собираются зайти на украинский рынок. Баум также заявил о своей причастности к болгарской компании.
Подробнее о том, кто такой Борис Баум, можно прочитать здесь. Ранее OBOZREVATEL сообщал:
журналисты узнали, что окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины. Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОП якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.