"Сожалею, что не говорю на украинском": глава МВФ сделала комплимент Гончаруку

Глава МВФ Кристалина Георгиева сказала, что жалеет, что не знает украинского языка.

Поэтому первые несколько слов в начале разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком во время встречи в Давосе (Швейцария) она произнесла по-русски (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Олексій", – сказал по-украински Гончарук. "Очень приятно", – ответила по-русски Георгиева, здороваясь с ним за руку. "Взаимно", – завершил приветствие по-русски Гончарук.

Кристалина Георгиева и Алексей Гончарук Офис президента Украины

Дальше они общались на английском. "Я знаю, что для некоторых людей в Украине русский не является предпочтительным. К сожалению, я не говорю на украинском. Но моя племянница говорит, потому, что ее мать из Харькова, из Украины", – сказала Георгиева. Отметим, что сама Георгиева родом из Болгарии.

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