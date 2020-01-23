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23 января • обновлено в 15:19
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"Сожалею, что не говорю на украинском": глава МВФ сделала комплимент Гончаруку

1.3т
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Глава МВФ Кристалина Георгиева сказала, что жалеет, что не знает украинского языка.

Поэтому первые несколько слов в начале разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком во время встречи в Давосе (Швейцария) она произнесла по-русски (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Олексій", – сказал по-украински Гончарук. "Очень приятно", – ответила по-русски Георгиева, здороваясь с ним за руку. "Взаимно", – завершил приветствие по-русски Гончарук.

Кристалина Георгиева и Алексей Гончарук

Кристалина Георгиева и Алексей Гончарук

Офис президента Украины

Дальше они общались на английском. "Я знаю, что для некоторых людей в Украине русский не является предпочтительным. К сожалению, я не говорю на украинском. Но моя племянница говорит, потому, что ее мать из Харькова, из Украины", – сказала Георгиева. Отметим, что сама Георгиева родом из Болгарии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономический форум в Давосе
Место
Швейцария Давос
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