"Сожалею, что не говорю на украинском": глава МВФ сделала комплимент Гончаруку

Глава МВФ Кристалина Георгиева сказала, что жалеет, что не знает украинского языка.
Поэтому первые несколько слов в начале разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком во время встречи в Давосе (Швейцария) она произнесла по-русски (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Олексій", – сказал по-украински Гончарук. "Очень приятно", – ответила по-русски Георгиева, здороваясь с ним за руку. "Взаимно", – завершил приветствие по-русски Гончарук.
Кристалина Георгиева и Алексей Гончарук
Офис президента Украины
Дальше они общались на английском. "Я знаю, что для некоторых людей в Украине русский не является предпочтительным. К сожалению, я не говорю на украинском. Но моя племянница говорит, потому, что ее мать из Харькова, из Украины", – сказала Георгиева. Отметим, что сама Георгиева родом из Болгарии.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.
Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.
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