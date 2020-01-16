Черный список игроков: в "Слуге народа" рассказали о легализации казино в Украине

Бизнесмены, которые построят в Украине отели на 5 звезд, будут бесплатно получать лицензию для казино на 10 лет. А игроков, которые не смогут себя контролировать, внесут в черный список.

Об этом сказал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Рады Давид Арахамия, комментируя принятый в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса.

"Казино должны быть только в 5-звездочных больших отелях. И если кто-то строит 5-звездочный отель больше, чем на 100 номеров, он получит бесплатную лицензию на 10 лет. И это нормальный экономический стимул для строительства отелей", – сказал Арахамия.

Он добавил, что залы игровых автоматов будут убраны с улиц. Они смогут работать только в казино или в отелях на 3, 4 или 5 звезд. "Сами эти отели должны будут получить разрешение у специальной комиссии, чтобы иметь возможность там проводить азартные игры", – добавил Арахамия. Закон об азартных играх, по его словам, будет регулировать онлайн-казино.

Легализация казино

Также в законе сказано о создании реестра лудоманов – людей, имеющих нездоровое пристрастие к азартным играм. "Это болезнь, когда люди не могут контролировать свою склонность к игре. Часть денег, которые будут собирать с лицензий, будут идти на борьбу с лудоманией. В реестр лудоманов человек может попасть добровольно или его туда могут внести члены семьи", – сказал Арахамия.

Он добавил, что деньги с лицензий будут тратиться на строительство спортивных площадок, бассейнов и другой спортивной инфраструктуры.

Законопроект поднимает минимальный возраст, когда можно будет играть в азартные игры – с 18 до 21 года. Те владельцы казино, которые пустят игрока младше разрешенного возраста, лишатся лицензии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 16 января, в первом повторном чтении поддержало законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса.

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