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16 января • обновлено в 17:19
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Черный список игроков: в "Слуге народа" рассказали о легализации казино в Украине

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Бизнесмены, которые построят в Украине отели на 5 звезд, будут бесплатно получать лицензию для казино на 10 лет. А игроков, которые не смогут себя контролировать, внесут в черный список.

Об этом сказал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Рады Давид Арахамия, комментируя принятый в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса.

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"Казино должны быть только в 5-звездочных больших отелях. И если кто-то строит 5-звездочный отель больше, чем на 100 номеров, он получит бесплатную лицензию на 10 лет. И это нормальный экономический стимул для строительства отелей", – сказал Арахамия.

Он добавил, что залы игровых автоматов будут убраны с улиц. Они смогут работать только в казино или в отелях на 3, 4 или 5 звезд. "Сами эти отели должны будут получить разрешение у специальной комиссии, чтобы иметь возможность там проводить азартные игры", – добавил Арахамия. Закон об азартных играх, по его словам, будет регулировать онлайн-казино.

Легализация казино

Легализация казино

Также в законе сказано о создании реестра лудоманов – людей, имеющих нездоровое пристрастие к азартным играм. "Это болезнь, когда люди не могут контролировать свою склонность к игре. Часть денег, которые будут собирать с лицензий, будут идти на борьбу с лудоманией. В реестр лудоманов человек может попасть добровольно или его туда могут внести члены семьи", – сказал Арахамия.

Он добавил, что деньги с лицензий будут тратиться на строительство спортивных площадок, бассейнов и другой спортивной инфраструктуры.

Законопроект поднимает минимальный возраст, когда можно будет играть в азартные игры – с 18 до 21 года. Те владельцы казино, которые пустят игрока младше разрешенного возраста, лишатся лицензии.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Легализация казино в Украине
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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