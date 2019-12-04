Трамп неожиданно дал задний ход по "газопроводу Путина"

Соединенные Штаты пока не решили, когда и как вводить санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне в среду, 4 декабря, передает ТАСС.

Журналисты спросили Трампа о санкциях в отношении газопровода. "Мы еще не определились с этим. Я считаю это [газопровод] проблемой, но это проблема, с которой должна разобраться сама Германия", – отметил президент.

Он добавил, что обсудит ситуацию вокруг "Северного потока-2" с Меркель: "Возможно, для Германии это не будет проблемой. Мы обсудим "Северный поток-2".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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