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4 декабря • обновлено в 19:23
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Трамп неожиданно дал задний ход по "газопроводу Путина"

4.1т
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Соединенные Штаты пока не решили, когда и как вводить санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне в среду, 4 декабря, передает ТАСС.

Журналисты спросили Трампа о санкциях в отношении газопровода. "Мы еще не определились с этим. Я считаю это [газопровод] проблемой, но это проблема, с которой должна разобраться сама Германия", – отметил президент.

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Он добавил, что обсудит ситуацию вокруг "Северного потока-2" с Меркель: "Возможно, для Германии это не будет проблемой. Мы обсудим "Северный поток-2".

Трамп неожиданно дал задний ход по "газопроводу Путина"

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Персоны
Ангела Меркель Дональд Трамп
Место
США
Теги
санкции НАТО
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ще не змерзла Украина, Ни угля, ни газа,ще нам браття буде снится ,зрада Нафтогаза.....
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1
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
А где заголовок: "Ещё один союзник, захотев дружить с Россией, воткнул нож в спину украины"?)))) Или про США чубатым такое ссыкотно писать? ))))
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3
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Чистяков Шурик, У чубатых уже спины не хватает..только ягодицы остались свободными для очередных ножей зрадников...
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0
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
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