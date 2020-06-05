"Северный поток-2" теперь достроить невозможно – "Нафтогаз"

Новые санкции США сделают невозможным завершение строительства "Северного потока-2". Документ с новыми ограничениями уже опубликовали сенаторы.
Об этом заявили в пресс-службе "Нафтогаза". "Сегодня сенаторы США Тед Круз, Джин Шахинн, Рон Джонсон, Джон Баррассо и Том Коттон подали новый санкционный законопроект “Об уточнениях к Закону "О защите европейской энергетической безопасности"”. Разработанный представителями республиканской и демократической партий документ сделает невозможным завершение строительства газопровода "Северный поток-2", – сообщили в компании.
Предлагается ввести санкции против:
компаний, привлеченных к любым видам “трубоукладочных работ”, которые определяются как “активности, способствующие укладке труб, в том числе подготовка площадки, обустройство траншеи, исследование дна, размещение щебня, сгибание, сваривание, покрытие, опускание труб и засыпание”;
компаний, предоставляющих “услуги анализа страховых рисков, страхования и перестрахования” судов-трубоукладчиков;
компаний, предоставляющих “услуги или способствующих технологической модернизации судов-трубоукладчиков, установке на них сварочного оборудования, их дооснастке или швартовке”;
компаний, предоставляющих “услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода.
Этот законопроект – продолжением принятого в прошлом году в контексте годового оборонного бюджета США Закона “О защите европейской энергетической безопасности” (PEESA – the Protecting Europe’s Energy Security Act), которым были введены санкции, направленные против использования судов для глубоководной укладки трубопроводов с целью строительства "Северного потока-2".
"Как и в процессе принятия PEESA в 2019 году, "Нафтогаз" смог предоставить представителям Конгресса и ключевым лицам в администрации президента Трампа важную информацию о возможностях России по завершению "Северного потока-2", в частности по российским судам-трубоукладчикам Академик Черский и Фортуна", – пишут в "Нафтогазе".
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выводе проекту российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной газовой директивы ЕС.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.
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