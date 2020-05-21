"Северный поток-2": Германия изменила решение в пользу России

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.
Об этом сообщила компания-оператор газопровода Nord Stream AG на своем сайте 20 мая. Там указали, что в Германии признали значительную роль газопровода в обеспечении энергетической безопасности стран Европы.
Таким образом России дали возможность с помощью поставок газа навязывать свои политические интересы.
Решение по "Северному потоку-2"
"Федеральное сетевое Германии приняло решение об освобождении газопровода "Северный поток" из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС. ... Согласно решению освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике 12 декабря 2019 года", – сказано в сообщении.
На сайте BNA и в Twitter-аккаунте агентства по состоянию на 21 мая информации, подтверждающей заявление Nord Stream AG, не обнародовали.
В чем суть Газовой директивы
Россия стремится достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, чтобы использовать его как средство монопольной поставки газа в государства Европы и при необходимости диктовать политические требования (так называемый газовый шантаж).
В Европе это понимают, а потому поставили условие, что ни у одного газопровода не может быть одного пользователя.
В обновленных правилах Газовой директивы указали, что операторы трубопроводов, проходящих в морской экономической зоне стран ЕС, обязаны резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выводе проекту российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.
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