"Северный поток-2": Германия изменила решение в пользу России

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.

Об этом сообщила компания-оператор газопровода Nord Stream AG на своем сайте 20 мая. Там указали, что в Германии признали значительную роль газопровода в обеспечении энергетической безопасности стран Европы.

Таким образом России дали возможность с помощью поставок газа навязывать свои политические интересы.

Решение по "Северному потоку-2"

"Федеральное сетевое Германии приняло решение об освобождении газопровода "Северный поток" из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС. ... Согласно решению освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике 12 декабря 2019 года", – сказано в сообщении.

На сайте BNA и в Twitter-аккаунте агентства по состоянию на 21 мая информации, подтверждающей заявление Nord Stream AG, не обнародовали.

В чем суть Газовой директивы

Россия стремится достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, чтобы использовать его как средство монопольной поставки газа в государства Европы и при необходимости диктовать политические требования (так называемый газовый шантаж).

В Европе это понимают, а потому поставили условие, что ни у одного газопровода не может быть одного пользователя.

В обновленных правилах Газовой директивы указали, что операторы трубопроводов, проходящих в морской экономической зоне стран ЕС, обязаны резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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