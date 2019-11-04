С украинцев собрали еще 630 млн: схему Яценко до сих пор не закрыли

В Украине несколько компаний, которые согласно расследованию OBOZREVATEL связаны с экс-нардепом Антоном Яценко, до сих пор ежедневно собирают миллионы гривен фактически за воздух. Фирмы передают информацию от нотариусов в Фонд государственного имущества и взимают за это плату.

С момента журналистского расследования за счет схемы собрали еще около 630 млн грн. При этом новые власти до сих пор не решились прекратить махинации.

В середине июля 2018 года в Украине появилась новая онлайн-база оценки имущества “Оценка онлайн”. Дело в том, что еще в конце 2017 года Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс и обязала Фонд Госимущества открыть доступ к базе оценки. Решение было выполнено, но с определенными нюансами.

Так, на сайте ФГИ действительно создали базу оценки, но сделали ее платной. За получение доступа к ней нотариусу и оценщику необходимо внести 984 гривни.

Если же стоимость товара выше 30 тысяч — то оплатить придется 1704 гривен, выше 300 тысяч — 1860 гривен. Все бы ничего, но деньги идут не в государственный бюджет, а напрямую в некую донецкую фирму “Ви Ай Пи Департмент” с уставным капиталом в 4 тысячи гривен.

Схема настолько очевидна, что на нее отреагировали (правда аж через год) в Антимонопольном комитете Украины.

Как указано на сайте АМКУ, за антиконкурентные согласованные действия оштрафованы сразу несколько компаний:

"Ви Ай Пи Департамент" на — 10,331 млн грн;

"Акцепт онлайн" — 0,34 тыс. грн;

"О закупках" — на 1,324 млн грн;

"Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" — 1,993 млн грн.

Базу ввел в действие на тот момент глава Фонда Госимущества Виталий Трубаров. Он напрямую связан с одиозным экс-народным депутатом Виталием Хомутынником. Именно по его “квоте” и получил должность в ФГИ. Но и это еще не все — как говорится в расследовании OBOZREVATEL, реальным бенефициаром прибыли является другой скандальный политик — нардеп-мажоритарщик Антон Яценко.

Напомним, на заседании налогового комитета Верховной Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенную в процедуру оценки стоимости жилья. В частности, по данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельской, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы каждый день отчисляют около 1 млн гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам… за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (входил во фракцию, аффилированную с мультимиллиардером Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Игоря Коломойского).

Но если раньше схему могли продавить и защитить, угрожая срывом важных голосований в Раде, сейчас бывшие нардепы фактически потеряли власть, но продолжают, вероятно, нелегально зарабатывать.

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