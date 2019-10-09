Продажа земли иностранцам: аграрии высказали Зеленскому свои опасения по реформе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил отмену моратория на продажу земли с представителями аграрной отрасли.

Встреча состоялась в Офисе президента по инициативе аграриев, передает пресс-служба ведомства.

В обсуждении приняли участие представители всеукраинских аграрных общественных организаций, отраслевых ассоциаций, фермерских хозяйств из разных регионов Украины, малых и больших аграрных предприятий.

На встрече также присутствовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Зеленский заявил, что готов выслушать позиции присутствующих по проведению земельной реформы. Для качественного внедрения реформы в Украине, как подчеркнул президент, важно не только изучить опыт других стран, но и выслушать мнения тех, кто непосредственно работает на земле.

Коллаж

Участники встречи рассказали о своих предостережениях и опасениях относительно того, как будет развиваться ситуация после отмены моратория. Они поддержали поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести участки будет предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую ​​возможность только на последнем этапе реформы.

Богдан выразил мнение о том, что легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения даст толчок к привлечению дополнительных международных инвестиций в аграрную отрасль.

Встреча с аграриями president.gov.ua

"Чтобы здесь построили большие заводы, которые будут перерабатывать продукцию, на которых будут работать тысячи рабочих, и чтобы вы продавали продукцию с добавленной стоимостью, – чтобы это сделать, привести сюда иностранцев и построить эти заводы – это дать им возможность в определенной форме владеть этой землей", – пояснил он, отметив, что форма такого владения еще будет обсуждаться.

На встрече также указали на необходимость обеспечения доступных кредитов для малых и средних фермерских хозяйств.

Отдельно обсуждался вопрос площадей земельных участков, которые будет иметь возможность приобрести физическое лицо или фермерское хозяйство, и необходимость недопущения монополизации рынка сельскохозяйственной земли.

Кроме того, подчеркивалась важность принятия антирейдерского законодательства. Подводя итоги встречи, Зеленский отметил, что принял во внимание все точки зрения.

Встреча с аграриями president.gov.ua

Напомним, недавно депутаты партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект, позволяющий продажу земли несельскохозяйственного назначения иностранцам.

При этом, согласно социологического опроса группы "Рейтинг", лишь 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% – против этой инициативы, 8% – не определились.

Что касается продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам, то такую инициативу поддерживают только 13% опрошенных. Против – 81%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно этому документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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