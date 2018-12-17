Россия приготовила удар по Беларуси: назван главный страх Лукашенко

Кремль намерен сильно урезать экономическую помощь Беларуси, лишив ее главной статьи доходов от экспорта.

Об этом пишет российский политический обозреватель Дмитрий Галкин в статье для сайта "Апостроф", комментируя нарастающий конфликт Москвы и Минска.

"Налоговый маневр России в нефтяной отрасли – это фактически сокращение помощи: Беларусь лишается возможности получать российскую нефть по более низким ценам. А нефтепродукты являются основной экспортной статьей Беларуси. И она лишается возможности экспортировать нефтепродукты по приемлемым для нее ценам", – сообщил российский эксперт.

По его словам, помимо этого Россия прекратит поставки готовых нефтепродуктов в Беларусь, которые ранее перепродавались, в частности, в Украину.

"Это серьезный экономический удар для Беларуси. Поэтому Лукашенко так и волнуется: если Беларусь лишится возможности экспортировать нефтепродукты по тем ценам и в том объеме, как раньше, государство, наверное, не сможет выполнять свои социальные обязательства. А социальное государство – это главное достижение Лукашенко, он им очень дорожит", – объяснил Галкин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

На что Александр Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, – бесполезно.

Ранее Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян – $70 (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко якобы пришлось публично извиниться перед главой Кремля, о чем он рассказал журналистам.