Россия опозорилась с запуском "Северного потока-2": стали известны подробности

Россия блефует, когда говорит, что в ближайшие месяцы запустит "Северный поток-2". Однако выполнить главную цель – сохранить Украину в зоне своего энергетического влияния – ей не удается.

При этом ее цель лежит не в экономической, а политической площади, говорится в публикации "Информационного сопротивления". Это доказывает пример Турции, где построили магистральный газопровод TANAP но никто не заявляет, что они "сделали русских". "Таких заявлений нет и не будет, потому, что TANAP проект экономический, а не "чистая политика" в виде "Северного потока -2". Тогда как "Поток" задумывался, чтобы "победить Украину", – сказано в материале.

Издание уверено, что построить и запустить "Северный поток-2" в приемлемые сроки Россия не сможет. Как минимум, этому будет мешать зимний сезон. К тому же, проложенную по морскому дну трубу еще нужно подключить к инфраструктуре и протестировать.

"Поэтому минимально возможный срок запуска "Северного потока-2" – явно не весна 2020 года, как утверждает российский министр энергетики Андрей Новак", – сказано в материале.

В лучшем для России случае газопровод будет запущен не ранее сентября-октября 2020 года, да и то с минимальной вероятностью. А скорее всего проект завершат "под елочку" в 2021 году.

"Таким образом, несмотря весь на оптимизм, излучаемый компанией Nord Stream 2 AG, хотя бы примерной даты окончания строительства "Северного потока-2" нет, а реализация проекта в отведенное время полностью провалена, ведь его смысл заключается в создании обходящего Украину маршрута транспортировки газа в Европу до, а не после окончания действия украинско-российского контракта на его транзит. Это привело к тому, что РФ столкнулась неучтенной в первоначальных планах и крайне неприятной проблемой: она не в состоянии в необходимые сроки завершить строительство обходных путей вокруг Украины, которые позволили бы ей исключить ее из системы экспорта российского газа в Европу по крайней мере в ближайшее время", – говорится в публикации.

Авторы приходят к выводу: в ситуации с "Северным потоком-2" задача Путина не решена, но докладывать об этом его окружение боится. На этом фоне российская пропаганда распускает страшилки, мол, "украинская ГТС превратится в металлолом", "Украина потеряет деньги в бюджет и обанкротится", а "украинцы – замерзнут".

Задание Путина провалено

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