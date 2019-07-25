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Россия не хочет платить Украине за Крым: Москва решилась на крайние меры

18.9т Читать материал на украинском

Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании $1 млрд в пользу украинского “Ощадбанка”.

Об этом заявили в Минюсте РФ, сообщает УНН. “Арбитражное решение по иску ПАО „Государственный ощадный банк Украины“ оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается”, — сказали в министерстве.

Там отметили, что в процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков.

"Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины”, - заявляет российская сторона.

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Россия оспаривает решение по "Ощадбанку"

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и разрешил компенсировать ущерб, нанесенный Российской Федерацией, которая конфисковала крымские активы банка в размере 1,1 млрд долларов.

26 ноября 2018 года Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

Также Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сумма выигрыша пока не уточняется и будет объявлена ​​в ближайшее время. В то же время НАК потребовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

В России решение арбитража признать отказались, ссылаясь на то, что у суда якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного спора. В Минюсте РФ пообещали применить все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после аннексии.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
"Ощадбанк" Апелляционный суд Киева
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вой шакалья с расеи традиционен! Шавки - в будку!
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lazar galka
lazar galka
а как же триллионные репарации?
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lazar galka
lazar galka
Подвесов Торсион, акрайнцы очень древняя нация, думаю дождутся
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
lazar galka, Через триллион лет.
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Хорошо Хорошо
Хорошо Хорошо
Подлючие подлецы опять! Крайние меры! Мы объявляем вам войну! Революция вперёд!
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Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
Хорошо Хорошо, Объявить войну России? Где столько подгузников взять?! Вот повонять из подворотни - другое дело...
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