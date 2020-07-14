Россия на две недели остановила обе ветки 'Северного потока'

Обе нитки газопровода "Северный поток" были остановлены на плановое техобслуживание. Оно продлится с 14 по 26 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте оператора проекта Nord Stream AG. Там отметили, что график работ по техническому обслуживанию был заранее согласован с партнерами компании по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

"Регулярное техническое обслуживание является частью ежегодного цикла планово-предупредительных ремонтов и ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода "Северный поток", – говорится в сообщении.

nord-stream.com Карта газопровода "Северный поток"

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в июне из-за остановки газопровода "Турецкий поток" увеличила транзит газа через Украину в 26,5 куб. м.

Дания, ранее жестко выступавшая против российского газопровода "Северный поток-2", дала добро использовать трубоукладочные суда с якорями и без них для завершения строительства.

Сенат (верхняя палата Конгресса США) включил новые санкции против российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета.