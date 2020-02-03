Из-за коронавируса? В Китае рухнули биржи

Торги на фондовых биржах Китая в понедельник, 3 февраля, открылись рекордным падением котировок более чем на 8%.

Площадки возобновили работу после длительных новогодних праздников (торги последний раз проводились 23 января). Индекс Шанхайской фондовой биржи в начале торгов потерял 8,73%, сообщают "Ведомости". Индекс Шэньчжэньской фондовой биржи снизился на 9%, индекс Гонконгской фондовой биржи упал на 0,4%.

Обвал наблюдается на фоне распространения в стране коронавируса нового типа. По последним данным, в Китае число заразившихся превысило 17 тыс. человек, из них более 360 человек погибли.

Новости Количество жертв коронавируса из Китая резко возросло

Как отмечает Bloomberg, падение котировок на биржах материкового Китая в понедельник стало рекордным с 2015 года. "Очень трудно торговать акциями. Невозможно предсказать, как эта болезнь будет развиваться. Даже эксперты не имеют четкого представления, когда закончится вспышка вируса, не говоря уже о биржевых трейдерах", – заявил изданию председатель пекинской инвестиционной компании WanDeFu Ли Шувэй.

"Многие люди на рынке не сталкивались с такими ситуациями, как сегодня. Вы не можете обвинять людей в том, что они хотят наличных, когда чувствуют, что их здоровье находится в опасности", – прокомментировал ситуацию управляющий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership Фанг Руи.

Падение на китайских биржах

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина экспортирует железорудное сырье, что означает, что эпидемия в Китае может ударить и по украинской экономике.

Агентство Moody`s выпустило исследование, где сказано, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008–2010 годов.

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