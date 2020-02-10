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10 февраля • обновлено в 18:43
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В Украине массово проверят получателей субсидий: кто может потерять помощь

11.2т
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При проверке государством получателей субсидий и других социальных выплат в Украине помощи могут лишиться те, кто ее заслуживает.

Причина в "подводных камнях", которые есть в Законе "О верификации и мониторинге государственных выплат", который президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 декабря 2019 года, говорится в публикации НВ. Напомним, выплаты украинцам будут проводиться только после того, как государство проверит их банковские счета, движимое и недвижимое имущество, а также, ездили ли они за границу.

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Цель закона о верификации, с одной стороны – убрать лишнюю бюрократию при общении людей с государством, а с другой – сократить общее количество получателей пенсий, субсидий и других социальных выплат. Соответственно, таким образом, сохранить деньги в бюджете.

Что и как будут проверять

Проверять будут все государственные выплаты: пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии и другие выплаты, которые идут из государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация будет проводиться в три этапа: в момент обращения гражданина за выплатой, в момент осуществления выплат и уже после предоставления госпомощи.

Электронная платформа будет брать информацию о получателе социальных выплат из различных баз данных и реестров. Планируется, что эта платформа получит доступ к банковским счетам и данным Государственной пограничной службы о пересечении границы. Будут собираться также и данные по всем выплатам и льготам, которые получает человек.

"Будут собирать данные по владению недвижимостью, транспортными средствами, все, что касается движения средств на банковских счетах, данные о заграничных поездках, заработной плате и других доходах, крупных покупках и тому подобное. Однако государство не сможет в полной мере четко определить благосостояние и доходы претендентов на государственную помощь. Ведь теневые доходы отследить трудно. Так же, как и расходы, осуществленные в наличной форме", – объяснил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

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Есть "подводные камни"

Эксперт отмечает, что часть фактов незаконного получения выплат выявить все же удастся. Но и здесь есть "подводные камни": возможны ситуации, когда субсидий и других соцвыплат будут лишены люди, которые действительно в них нуждаются. Ведь данные в базах могут оказаться неточными или неполными.

"Кроме того, человек может получать помощь от родственников или иметь давние сбережения, в результате чего потеряет социальные выплаты", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Социальные выплаты Соцвыплаты в Украине Пенсия в Украине Тарифы ЖКХ и субсидии Монетизация субсидий
Место
Украина
Теги
пенсии субсидии
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Так их Вольдемар,так,дави ЗЕослюков!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А может вы наконец проверите например матерей одиночек которые 90% знают кто отцы и даже живут с ними и обманом у государства получают деньги???или чернобыльцев из них половина липовые и атошников тоже треть липа
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