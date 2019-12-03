"Трубу прорвало": в скандальных пленках всплыл след Коломойского

В сети появилась новая запись разговоров с, предположительно, директором ГБР Романом Трубой. У него требовали прекратить обыски против олигарха Игоря Коломойского и его нефтяного бизнеса.

Собеседником Трубы мог быть руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Трубу прорвало". Там сообщают, что разговор якобы произошел 1 июля 2019 года.

В начале 18-минутной записи якобы Удовиченко показал Трубе трехминутный фрагмент сюжета "ТСН", который ему прислал некто "Андрей Ближайший". Из контекста разговора можно предположить, что за этим именем скрывается глава Офиса президента Андрей Богдан. Вероятно, в этом сюжете шла речь о поставками для Минобороны и "Укрзалізниці" некачественного топлива компанией "Трейд коммодити" (связана с Коломойским).

"Удовиченко предлагает Трубе забрать дело у следователя, ибо они с обысками против нефтяных интересов Коломойского: "Вы что там ох*рели? Передайте этому п*д*р*су, что его уволят! Вы даже себя не понимаете, во что вы влезли!". Удовиченко показывает Трубе ролик с канала "1+1" и говорит, что не лезть в это дело просил "Андрей Ближайший", которому "звонил лично Беня". – Быстро, на х*й, Закрывайте это дело бл*дское. Я зашлю ему (Богдану) постановление. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману", – пересказали часть записи авторы Telegram-канала.

Прослушка Трубы

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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