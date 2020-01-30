Привлечь к ответственности: ЕС обратился к Украине из-за ПриватБанка

В Евросоюзе ждут привлечения к ответственности лиц, которые ответственны за мошенничества в ПриватБанке и выведение средств из учреждения.
Об этом сказано в заявлении Совета ассоциации между Украиной и Европейский союзом, которое опубликовано на сайте Совета ЕС.
"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, подчеркнув важность привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за крупномасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращения активов в Украину", – сказано в документе.
Также на необходимость восстановить справедливость в случае с махинациями в "Привате" указал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle.
"Мы обсудили, как Украина должна укреплять верховенство права и бороться с коррупцией, включая случай мошенничества с ПриватБанком", – привело слова Борреля издание.
Национализация ПриватБанка
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка.
Первый зампред НБУ комментируя решение суда заявила, возвращение ПриватБанка бывшим владельцам невозможно.
Министерство финансов Украины также не согласилось с решением суда первой инстанции и готовится к подаче апелляционной жалобы.
Поддержал позицию Минфина и НБУ и премьер-министр Владимир Гройсман. По его мнению, решение о национализации будет обжаловано.
Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанка грозит Украине дефолтом. Он обратился к украинцам с предупреждением.
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за судового постановления Порошенко выступил с поручениями для Министерства финансов и НБУ.
Владимир Зеленский в прямом эфире украинского телеканала, отвечая на вопрос о ПриватБанке, заявил, что в случае победы на выборах будет делать все возможное для сохранения стабильной роботы банка. Он сказал: "Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич".
В Шестом апелляционном суде Киева отложили решающее заседание в деле о национализации ПриватБанка. Оно должно было состояться 19 декабря. Заседание отложено до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.
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