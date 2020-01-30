Привлечь к ответственности: ЕС обратился к Украине из-за ПриватБанка

В Евросоюзе ждут привлечения к ответственности лиц, которые ответственны за мошенничества в ПриватБанке и выведение средств из учреждения.

Об этом сказано в заявлении Совета ассоциации между Украиной и Европейский союзом, которое опубликовано на сайте Совета ЕС.

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"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, подчеркнув важность привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за крупномасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращения активов в Украину", – сказано в документе.

Также на необходимость восстановить справедливость в случае с махинациями в "Привате" указал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle.

"Мы обсудили, как Украина должна укреплять верховенство права и бороться с коррупцией, включая случай мошенничества с ПриватБанком", – привело слова Борреля издание.

Национализация ПриватБанка

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