ПриватБанк поиграл суд из-за 247 АЗС фирмам бывших владельцев

Северный апелляционный хозсуд отказал ПриватБанку и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, который запретил учреждению возвращать или истребовать 247 АЗС, переданные банком в лизинг фирмам, связанным с группой "Приват".

Учреждение пыталась обжаловать постановление, которое ранее было вынесено в пользу 38 компаний, сообщил Finbalance.

"Согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами ПриватБанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от ПриватБанка 247 АЗС. В дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду для 38 компаний-операторов (которые являются истцами в упомянутом деле)", – говорится в публикации о деталях дела.

Задолженность компаний-лизингополучателей перед ПриватБанком превышает 2 млрд грн, а национализированный банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата АЗС, находящихся в аренде у компаний-заявителей.

По данным ПриватБанка, на конец I квартала 2020 объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финансовому лизингу, который он связывает с бывшими акционерами, составил 218,1 млрд грн (на конец 2019 – 210,6 млрд грн, на конец 2018 года – 212,8 грн).

"Ранее Игорь Коломойский публично отрицал информацию НБУ, что около 95% корпоративного портфеля ПриватБанка, который сформировался до национализации, – это были инсайдерские займы (выданные "своим" заемщикам, - Ред.)", – говорится в публикации.

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