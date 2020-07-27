ПриватБанк подал еще один иск против бывших собственников. Коллаж Обозревателя

ПриватБанк в июле 2020 года подал еще один иск в Канцлерский суд Делавэра (США) против бывших собственников.

В этом суде находится поданный ранее иск против них и связанных с ними компаний. Об этом со ссылкой на пресс-службу учреждения сообщил "Интерфакс-Украина".

"Во втором дополнении ПриватБанк развил и улучшил свою правовую аргументацию и доказательную базу в свете позиции, занятой ответчиками", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дополнение не предусматривает увеличения суммы потенциальных исковых требований, уточнив, что в настоящее время ПриватБанк формально не заявил каких-либо конкретных сумм к взысканию, а сумма сомнительных транзакций, заявленных в иске, с учетом первого дополнения составляет около $750 млн.

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