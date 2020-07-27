ПриватБанк подал еще один иск против бывших собственников
ПриватБанк подал еще один иск против бывших собственников. Коллаж Обозревателя
ПриватБанк в июле 2020 года подал еще один иск в Канцлерский суд Делавэра (США) против бывших собственников.
В этом суде находится поданный ранее иск против них и связанных с ними компаний. Об этом со ссылкой на пресс-службу учреждения сообщил "Интерфакс-Украина".
"Во втором дополнении ПриватБанк развил и улучшил свою правовую аргументацию и доказательную базу в свете позиции, занятой ответчиками", – сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что дополнение не предусматривает увеличения суммы потенциальных исковых требований, уточнив, что в настоящее время ПриватБанк формально не заявил каких-либо конкретных сумм к взысканию, а сумма сомнительных транзакций, заявленных в иске, с учетом первого дополнения составляет около $750 млн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с бывшими владельцами. Это автоматически продлило всемирный арест их имущества. Госбанк теперь может отсудить у Коломойского и Боголюбова около $3 млрд (сумма иска плюс проценты). При этом исход дела не будет зависеть от ситуации с судами в Украине.
17 октября в Хозяйственном суде Киева решили отложить дело о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам до решения другого подобного дела в Украине.
18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.
Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.
Английский суд назначил рассмотрение иска ПриватБанка против бывших владельцев на 1 марта 2022 года. В то же время сам процесс продлится около 13 недель, соответственно, вердикт можно будет услышать только через два года.
Северный апелляционный хозсуд отказал ПриватБанка и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, который запретил учреждении возвращать или истребовать 247 АЗС, переданных банком в лизинг фирмам, связанным с группой "Приват".