Главная Новости
8 ноября • обновлено в 00:29
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Приват24 перестал работать на IPhone: детали масштабного сбоя

1.8т Читать материал на украинском

Приложение Приват24 от ПриватБанка временно перестало работать на мобильной операционной системе IOS, которая используется в технике Apple.

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает "Громадське". Сбой в программе произошел вечером в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что пользователи IPhone столкнулись с трудностями при входе в приложение – на экранах телефонов появилась ошибка "Отменено".

Новости
В работе Instagram и Facebook случился масштабный сбой: что известно

Приват24 перестал работать на IPhone

Приват24 перестал работать на IPhone

В ПриватБанке пообещали устранить неполадки до 9:00 пятницы, 9 ноября. Пока в банке рекомендуют воспользоваться веб-версией сервиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября произошел сбой в работе ПриватБанка. Платежные карты банка перестали принимать в супермаркетах, ТРЦ и других заведениях.

Владельцев IPhone также предупредили о необходимости установить обновление iOS 10.3.4. Если этого не сделать, смартфоны превратятся в бесполезные "кирпичи".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Тег
ПриватБанк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения