Приват24 перестал работать на IPhone: детали масштабного сбоя

Приложение Приват24 от ПриватБанка временно перестало работать на мобильной операционной системе IOS, которая используется в технике Apple.

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает "Громадське". Сбой в программе произошел вечером в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что пользователи IPhone столкнулись с трудностями при входе в приложение – на экранах телефонов появилась ошибка "Отменено".

Приват24 перестал работать на IPhone

В ПриватБанке пообещали устранить неполадки до 9:00 пятницы, 9 ноября. Пока в банке рекомендуют воспользоваться веб-версией сервиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября произошел сбой в работе ПриватБанка. Платежные карты банка перестали принимать в супермаркетах, ТРЦ и других заведениях.

Владельцев IPhone также предупредили о необходимости установить обновление iOS 10.3.4. Если этого не сделать, смартфоны превратятся в бесполезные "кирпичи".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!