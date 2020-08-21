Приедет Трамп – мы достанем автоматы Калашникова, – жители Германии о "Северном потоке-2"

Многие жители Германии начали крайне негативно относиться к США из-за узроз новыми санкциями против российского газопровода "Северный поток-2", а также участвующих в его строительстве компаний.

А американский президент Дональд Трамп некоторыми вообще воспринимается как воплощение зла. Об этом говорится в публикации швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, сообщила "Инопресса".

Особенно в негативную сторону изменилось отношение к Америке у жителей города Засниц, стоящего на берегу Балтийского моря. Рядом с ним расположен порт Мукран, которые служит логистической базой для завершения трубопровода.

Журналисты рассказывают, что в Заснице все идет своим чередом, пока речь не заходит об американцах. После этого обстановка накаляется.

По словам портовых рабочих, если к ним наведается президент Трамп, они сразу "достанут автоматы Калашникова".

"Пусть американцы перебрасывают в Польшу не только 10 тысяч солдат, а сразу все размещенные в Германии войска. И забирают с собой свои атомные бомбы", – передает издание слова местных жителей.

"В представленном в начале года опросе, проведенном институтом изучения общественного мнения YouGov, лишь 39% немцев указали, что положительно относятся к США. Такого низкого показателя нет ни в одной другой стране Европы. 41% опрошенных граждан ФРГ видит в лице президента Дональда Трампа большую опасность для международного мира, чем в Си Цзиньпине или Владимире Путине", – написал автор статьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенаторы США пригрозили оператору немецкого порта Мукран "финансовым разрушением" в случае продолжения работ над российским газопроводом "Северный поток-2".

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