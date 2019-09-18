Правительство окончательно утвердило разделение "Нафтогаза": стали известны подробности

Кабинет министров Украины утвердил разделение (анбандлинг) газового монополиста – НАК "Нафтогаз". Это позволяет создать независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в пресс-службе правительства.

"Наконец-то мы отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства. Этим откроем возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС", – прокомментировал решение премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Утверждение модели анбандлинга позволит продолжить начатые ранее процедуры и завершить их к концу 2019 года, говорят в правительстве.

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, этот шаг усилит позиции Украины накануне трехсторонникх переговоров по транзиту газа между Украиной, ЕС и РФ.

Управлять ГТС будет новая компания – акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины".

В Кабмине сообщают, что уже передали Министерству финансов полномочия по управлению 100 процентов АО "Магистральные газопроводы Украины".

Это обеспечит независимость нового оператора ГТС от НАК "Нафтогаз Украины". Также это полностью отделит деятельность по транспортировке газа от деятельности по добыче и поставкам газа.

"С завершением анбандлинга Украина сделает новый шаг в развитии рынка газа и выполнит взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС", – добавили в Кабмине.

"Нафтогаз" разделили

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что "Нафтогаз" три года затягивал создание независимого оператора ГТС.

А директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский заявил, что Украина создает нового оператора ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

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