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22 февраля • обновлено в 12:11
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Потеряли миллиарды: Коболев сказал, кто мешал Украине добывать свой газ

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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина не могла наращивать добычу своего газа из-за "шлагбаумов", которые ставили областные советы. Из-за этого бюджет потерял десятки миллиардов гривен.

По его данным, в 2016 году "Укргаздобыча" подала 170 пакетов документов на получение лицензий, но облсоветы согласовали лишь 17 из них. Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.

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"Настоящий шлагбаум поставили в Полтавской области – более 60 отказов и никакого согласования. Отказывали в новых лицензиях, в продолжении работ на существующих, в расширении границ участков", – написал Коболев.

Он объяснил, что традиционные месторождения "Укргаздобычи" истощены на 80-90%. А потому перекрывать потери добычи возможно только за счет интенсификации и разработки новых месторождений.

"Годами мы выслушивали сочувствие по отношению к этой ситуации. Особенно цинично эти сочувствие звучали, когда та же Полтавский облсовет легко согласовала заявки неизвестным фирмам-однодневкам. Цена этого "шлагбаума" – десятки миллиардов гривен налоговых поступлений, потерянные годы для наращивания добычи", – добавил Коболев.

Он сообщил, что парламент и правительство изменили условия выдачи специальных разрешений на добычу газа и нефти – больше не нужно согласовывать выдачу лицензий с местными облсоветами.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Добыча газа
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
Укргазвидобування НАК "Нафтогаз" газ
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Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
Тю,а Юрик Витренко,который ближайший сподвижник Коболева,утверждает,что газ добывать невыгодно.
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