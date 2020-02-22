Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина не могла наращивать добычу своего газа из-за "шлагбаумов", которые ставили областные советы. Из-за этого бюджет потерял десятки миллиардов гривен.
По его данным, в 2016 году "Укргаздобыча" подала 170 пакетов документов на получение лицензий, но облсоветы согласовали лишь 17 из них. Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.
"Настоящий шлагбаум поставили в Полтавской области – более 60 отказов и никакого согласования. Отказывали в новых лицензиях, в продолжении работ на существующих, в расширении границ участков", – написал Коболев.
Он объяснил, что традиционные месторождения "Укргаздобычи" истощены на 80-90%. А потому перекрывать потери добычи возможно только за счет интенсификации и разработки новых месторождений.
"Годами мы выслушивали сочувствие по отношению к этой ситуации. Особенно цинично эти сочувствие звучали, когда та же Полтавский облсовет легко согласовала заявки неизвестным фирмам-однодневкам. Цена этого "шлагбаума" – десятки миллиардов гривен налоговых поступлений, потерянные годы для наращивания добычи", – добавил Коболев.
Он сообщил, что парламент и правительство изменили условия выдачи специальных разрешений на добычу газа и нефти – больше не нужно согласовывать выдачу лицензий с местными облсоветами.
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