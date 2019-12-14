Пострадают сотни компаний: в Германии испугались санкций за "газопровод Путина"

От антироссийских санкций США могут пострадать 350 немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер, сообщает УНН. По его словам, теперь эти предприятия должны "беспокоиться о своем бизнесе".

Запланированы санкции являются "плохой новостью для немецкой экономики", добавил он. Кроме непосредственных последствий, растет беспокойство по новому обострению торгового конфликта.

"Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках. Эта политика не может создать новую доверие", – считает Траер.

Германия испугалась санкций против РФ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram