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14 декабря • обновлено в 10:32
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/ Рынки и компании

Пострадают сотни компаний: в Германии испугались санкций за "газопровод Путина"

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От антироссийских санкций США могут пострадать 350 немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер, сообщает УНН. По его словам, теперь эти предприятия должны "беспокоиться о своем бизнесе".

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Запланированы санкции являются "плохой новостью для немецкой экономики", добавил он. Кроме непосредственных последствий, растет беспокойство по новому обострению торгового конфликта.

"Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках. Эта политика не может создать новую доверие", – считает Траер.

Германия испугалась санкций против РФ

Германия испугалась санкций против РФ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

  • 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

  • Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

  • Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты "выкручивают руки" Европе по вопросу газопровода "Северный поток-2".

  • 11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

  • Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Место
Германия
Теги
Северный поток - 2 санкции
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