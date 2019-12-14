Пострадают сотни компаний: в Германии испугались санкций за "газопровод Путина"

От антироссийских санкций США могут пострадать 350 немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер, сообщает УНН. По его словам, теперь эти предприятия должны "беспокоиться о своем бизнесе".
Запланированы санкции являются "плохой новостью для немецкой экономики", добавил он. Кроме непосредственных последствий, растет беспокойство по новому обострению торгового конфликта.
"Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках. Эта политика не может создать новую доверие", – считает Траер.
Германия испугалась санкций против РФ
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты "выкручивают руки" Европе по вопросу газопровода "Северный поток-2".
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
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