Огромные потери и шок: в Alibaba заявили о последствиях коронавируса

В китайском интернет-гиганте Alibaba Group предупредили, что эпидемия коронавируса сильнейшим образом влияет на продавцов и покупателей в Китае, а потому сильно ударит по росту экономики всей страны.

Там отметили, что вирус "подрывает производство", поскольку многие люди не могут получить или выполнить свою работу. Об этом говорится в публикации Bloomberg. Напомним, основатель Alibaba Джек Ма приезжал в Украину на Международный экономический форум и дал советы, как стране достичь экономического успеха.

Коронавирус в Китае

К примеру, многие продавцы, сотрудничающие с Alibaba Group, не смогли вернуться к нормальной работе после китайского Нового года из-за нехватки сотрудников. Акции Alibaba в США упали на 1,8% в четверг, 13 февраля. Чтобы поддержать партнеров, компания снизила для них комиссию, а также начала предоставлять бонусы курьерам, которые развозят товары.

"Эпидемия негативно повлияла на всю экономику Китая, особенно на сектор розничной торговли и сферы услуг. Спрос на товары и услуги существует, но есть проблемы со средствами производства из-за задержки открытия офисов, фабрик и школ", – сказала финансовый директор компании Мэгги Ву.

В Alibaba отметили, что жители Китая стали заказывать больше еды, а вот спрос на электронику из-за проблем с ее доставкой упал.

В Bloomberg предполагают, что рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года может замедлиться до 4,5% в годовом исчислении. Это рекордно низкий уровень. "Если это произойдет, шок "передастся" торговым партнерам Китая", – считает главный экономист издания Том Орлик.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 февраля "Укрпочта" перестала отправлять посылки в Китай из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванного вспышкой коронавируса.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что эпидемия китайского коронавируса – чисто маркетинговый ход для продажи защитных масок.

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