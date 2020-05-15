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16 мая • обновлено в 02:35
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В Польше властей подловили на лжи о количестве украинцев, которые покинули страну

15.9т
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Из Польши в Украину после введения карантина с 15 марта по 30 апреля выехало 198,8 тысяч украинцев, а въехало – 53 тысячи. Это в 5 раз меньше, чем заявляли польские политики.

Об этом свидетельствуют данные Пограничной службы Польши, сообщило издание Gazeta Prawna.

Выезд украинцев из Польши

Выезд украинцев из Польши

Заявили о миллионе украинцев

Газета проверяла слова вице-премьера Ядвиги Эмильевич, которая в интервью иностранным СМИ, в том числе Bloomberg, сначала утверждала, что Польшу из-за коронавируса покинул 1 млн заробитчан, а потом снизила эту цифру до 800 тысяч.

Издание отмечает, что такие высокие цифры "нравятся" польским властям, так как позволяют им утверждать, что "миллион уехавших украинцев" поможет им снизить безработицу в стране.

Сколько уехало на самом деле

Однако данные от пограничников свидетельствуют о другом.

"С 15 марта по 31 апреля на польско-украинской границе мы проверили 53 тысяч граждан Украины при въезде в Польшу и 198,8 тысяч – при выезде за рубеж. Это данные относятся по сухопутной границе. Также было пять самолетов, на борту которых могло быть в сумме максимум 1250 человек. Всего на 1 мая в Польше украинцев стало на 148 тысяч меньше, чем было 14 марта", – сообщила газете пресс-секретарь Пограничной службы Польши Агнешка Голиас.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша может оказаться в крайне затруднительном положении из-за зависимости от трудовых мигрантов из Украины. Ведь большинство в этом году в связи с пандемией коронавируса не смогут приехать туда на сезонные заработки.

Польша еще на 30 дней продлила контроль на границах с соседями-членами Европейского союза – Германией, Литвой, Чехией и Словакией – до 12 июня из-за пандемии коронавируса.

Из-за коронавируса и закрытия границ в Польше уже назрел настоящий клубничный кризис. Ранние сорта ягоды просто некому собирать, потому что часть украинцев уехала, а оставшиеся не желают гнуть спину на полях.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Трудовая миграция из Украины Карантин в Украине Коронавирус
Место
Польша
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