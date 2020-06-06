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6 июня • обновлено в 09:28
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Польша подняла тариф на транзит российского газа

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Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку российского газопровода "Ямал – Европа".

Об этом говорится в сообщении польского Управления регулирования энергетики (URE). "Президент URE утвердил тариф на услуги по передаче природного газа на 2021 год по польскому участку системы транзитных газопроводов "Ямал – Европа", принадлежащему EuRoPol GAZ", – говорится в сообщении.

Тариф для газового оператора Gaz-System (отвечает за транспортировку природного газа в Польше) на вход газа в Польшу повышен на 10-13% в зависимости от вида топлива. Тариф в точках выхода увеличится на 0,1%. А для оператора EuRoPol GAZ (владеет польской частью транзитного газопровода) тариф за транспортировку газа вырос на 16,5%

Газопровод "Ямал – Европа"

Газопровод "Ямал – Европа"

neftegaz.ru

"Повышение ставок стало результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши", – сказали в управлении.

В URE объяснили, что введение в действие тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по передаче газа на 16,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на газ в Европе установили новый антирекорд: 22 мая они упали сразу на 19% – с $45 до $34 за тысячу кубометров. Это более чем вдвое меньше, чем стоит его добыча и доставка из РФ.

27 мая Россия резко снизила прокачку газа через Польшу ("Ямал – Европа"). А потом Россия полностью прекратила поставки газа в Европу. Причина – падение спроса и цен на сырье.

Началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
газопровод
Место
Польша
Теги
газопровод транзит газа
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Экономика Рынки и компании

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