Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:31
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Погрозили пальцем? НБУ оригинально наказал "серые" обменники семьи Тимошенко

3.3т Читать материал на украинском

Пункты обмена валюты, которые связывают с семьей Юлии Тимошенко, уличили в "серых" схемах. Но они отделались письменным предупреждением.

Нарушения всплыли в ходе проверки Нацбанка, сообщает сайт dubinsky.pro. Там говорится, что речь идет об сером обмене наличной валюты.

"26 сентября НБУ сообщил, что по результатам выездных внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений во II квартале 2019 г применил меры воздействия "в виде письменных замечаний" к девяти финкомпаниям, которые занимаются обменом наличной валюты. В их числе ООО "ФК "Конверсия". "Конверсия" входит в банковскую группу "Укрбудинвестбанка". Банк принадлежит Светлане Демьяненко и Артуру Чечеткину, мужу дочери экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко", – сообщает ресурс.

Новости
"Схемы Клименко" в налоговой Верланова: вскрыта коррупция

В материале говорится, что "ФК "Конверсия" аналогично за нарушение порядка валюто-обменных операций наказывалась 5 августа 2019 года.

"В банковскую группу также входит "ФК "Финансовый Свит" и ООО "Первая инкассаторская компания". Банк известен тем, что занимается в т ч оптовым обменом валют и обналичкой. Он также обслуживает денежные потоки МВД и ГФС. НБУ также "применил меры воздействия в виде письменных замечаний" к ряду других компаний, которые занимаются серым обменом наличной валюты", – сказано в материале.

Погрозили пальцем? НБУ оригинально наказал "серые" обменники семьи Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд отменил скандальное решение Барышевского райсуда Киевской области, которое приостановило действие лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал серьезную борьбу с коррупцией. Об этом он заявил перед журналистами после переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, в среду, 25 сентября.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Борьба с коррупцией в Украине Обмен валют
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
операции с валютой
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
9
Смешно
2
Интересно
9
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
А кто-то даже в депутаты её выбрал, чего вы теперь возмущаетесь ? Эта леди, принесла убытков Украине не меньше, чем Порошенко, одни газовые договора чего стоят !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel