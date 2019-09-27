Погрозили пальцем? НБУ оригинально наказал "серые" обменники семьи Тимошенко

Пункты обмена валюты, которые связывают с семьей Юлии Тимошенко, уличили в "серых" схемах. Но они отделались письменным предупреждением.

Нарушения всплыли в ходе проверки Нацбанка, сообщает сайт dubinsky.pro. Там говорится, что речь идет об сером обмене наличной валюты.

"26 сентября НБУ сообщил, что по результатам выездных внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений во II квартале 2019 г применил меры воздействия "в виде письменных замечаний" к девяти финкомпаниям, которые занимаются обменом наличной валюты. В их числе ООО "ФК "Конверсия". "Конверсия" входит в банковскую группу "Укрбудинвестбанка". Банк принадлежит Светлане Демьяненко и Артуру Чечеткину, мужу дочери экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко", – сообщает ресурс.

В материале говорится, что "ФК "Конверсия" аналогично за нарушение порядка валюто-обменных операций наказывалась 5 августа 2019 года.

"В банковскую группу также входит "ФК "Финансовый Свит" и ООО "Первая инкассаторская компания". Банк известен тем, что занимается в т ч оптовым обменом валют и обналичкой. Он также обслуживает денежные потоки МВД и ГФС. НБУ также "применил меры воздействия в виде письменных замечаний" к ряду других компаний, которые занимаются серым обменом наличной валюты", – сказано в материале.

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