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МирСпорт

Подорожание в два этапа: озвучен прогноз по ценам на газ в Украине

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Газ для населения в Украине уже в ближайшее время может подорожать в связи с требованиями МВФ. Рост цены будет происходить в два этапа, и уже к весне она достигнет рыночного показателя 13-14 тыс. грн за тысячу кубометров.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По словам эксперта, высокие цены на газ приведут к увеличению числа получателей субсидий и, как следствие, к дополнительным нагрузкам на госбюджет.

"За две недели до начала формального отопительного сезона цена на газ не определена. Повысят ее или нет? Скорее всего, к сожалению, повышение должно произойти, поскольку есть обязательства перед Международным валютным фондом", - считает он.

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"Скорее всего, мы увидим два этапа повышения. В октябре-ноябре будет повышение где-то до 8,5-9 тыс. грн. На апрель 2019 года будет второй этап повышения – до рыночного уровня 13-14 тыс. грн", - заявил Корольчук.

Эксперт также отметил, что в повышение тарифов после отопительного сезона, в апреле-мае 2019 года, будет "политически очень сложным", поскольку решение будут принимать после президентских выборов.

Отметим, что сегодня цена газа для населения с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, составляет 6,9 тыс. грн за тысячу кубометров.

Повышение тарифов (первый этап) перенесли на 18 октября 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, без повышения тарифа на газ Украина рискует не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватке валюты и замедлению экономического роста.

Миссия МВФ посещала Киев с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий, экономической политики и следующих шагов, включая финансовую помощь.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРынок газаЦена на газТарифы ЖКХ и субсидииотопительный сезонОтопительный сезон в Украине
Персона
Юрий Корольчук
Место
Украина
Объекты
тарифыгазМВФ
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