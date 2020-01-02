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2 января • обновлено в 11:56
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Пенсии для ОРДЛО: в Кабмине сказали, при каком условии начнут выплаты

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Платить пенсии на неподконтрольных украинскому правительству частях Донецкой и Луганской областей будут только после их деоккупации.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

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Пенсии для ОРДЛО

Пенсии для ОРДЛО

"Для Евросоюза выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет", – сказал Кулеба.

Существующий сейчас механизм получения пенсий требует от получателей выезда на подконтрольную правительству Украины территорию.

"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше", – добавил вице-премьер.

На вопрос, скептически ли в таком случае он относится к недавно зарегистрированному законопроекту о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, Кулеба заявил, что такие законодательные инициативы должны быть, "потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса, но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации".

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Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров может лишить социальных выплат и пенсий граждан Украины, которые получили российские паспорта в так называемых ДНР и ЛНР.

В конце ноября 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Россией Донбасса.

Пенсии на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской области может доставлять ОБСЕ. Об этом сказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Возобновление выплаты украинских пенсий в оккупированных районах Донбасса приведет к тому, что конфликт "будет продолжаться вечно". Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, комментируя планы нынешнего Кабмина возобновить пенсионные выплаты в ОРДЛО.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Война на Донбассе Новости Луганска и Луганской области Новости Донецка и Донецкой области Пенсия в Украине
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Никогда почему-то не упоминаются те, кто по состоянию здоровья не может выехать на подконтрольную территорию, их что всех - в утиль ? Если да, то чем такая политика отличается от fашистской ?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Выполняя свои социальные обязательства перед гражданами Украины независимо от их политических взглядов, украинское правительство тем самым доказывает своё право считать себя ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ и ЦИВИЛИЗОВАННЫМ, как это и должно быть в ХХI веке.
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