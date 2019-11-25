Отдадут России миллионы: "Укрзалізниця" попала в скандал с закупками

Филиал "Укрзалізниці" собрался купить у киевской компании "Раксел" уголь из РФ на 12 млн грн. По документам, топливо якобы будет закуплено через венгерскую фирму.

"Юго-западная железная дорога" закажет 2900 тонн угля марки ДГ (13-100) стоимостью 4 140-4 380 грн гривен за тонну с НДС. Об этом со ссылкой на результаты торгов на ProZorro сообщили "Наші гроші".

"Фирма "Раксел" в подтверждение наличия угля предоставила контракт с фирмой "GMV Trading Company Kft." (Венгрия, созданная в декабре 2018 года, директор Валентин Тодорчук). В контракте указано, что топливо вывозится с таможенной территории России", – сказано в публикации.

Наші гроші

Наші гроші

При этом в тендерном предложении указано, что "производителем" угля является венгерский "GMV Trading Company Kft.", а страной производителя – Россия.

Наші гроші

Цена этого угля оказалась вдвое выше сентябрьской цены по формуле "Роттердам+" в 1 867-1 966 грн/т. Более того, ранее в ноябре другие филиалы "Укрзалізниці" заказывали такой уголь несколько дешевле – по цене от 3600 до 3900 грн/т. "Их цены были без НДС, поскольку поставки угля на таможенной территории Украины временно освобождаются от НДС. Почему нынешние закупки не попали под льготу, непонятно", – говорится в публикации.

Сумма предложения от фирмы "Раксел" оказалась на 6% ниже ожидаемой стоимости закупок. При этом ее конкуренты в ходе торгов не снижали цену.

"Фирма "Раксел" имеет уставной капитал 1 тыс грн. и зарегистрирована в августе 2018 на массовый номер телефона 0999875013 в жилом доме по ул. В. Верховинца, д. 10. в Киеве. Затем адрес изменилась на ул. Жмеринская, д. 11/1, где находится металлобаза", – сказано в публикации.

У компании постоянно менялись директоры, а на ее основательницу Диану Пилипчинец зарегистрировано более ста юрлиц. "В частности ее фирмы зарегистрировали ООО "СК Роял Хаус", связанное с группой "Приват", – говорится в материале.

Филиал УЗ купит российский уголь

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" попала в очередной скандал – сотрудников Львовской железной дороги поймали на майнинге криптовалюты. Добывая биткоины, они сожгли электроэнергии на 1 млн гривен.

Кабинет министров Украины в ближайшее время может отправить в отставку руководителя "Укрзалізниці" Евгения Кравцова. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в компании "абсолютно дикая" коррупция.

"Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

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