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20 марта • обновлено в 15:16
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Один из ключевых руководителей "Нафтогаза" заразился коронавирусом

10.7т
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Директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов заразился коронавирусом.

Об этом его отец Михаил Фаворов сказал в эфире российской радиостанции Эхо Москвы. Михаил Фаворов – известный врач-эпидемиолог, заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН.

"Пока я был в Турции, мой сын находился здесь у нас дома в Атланте, а потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. Мы не можем точно сказать, в каком из двух самолетов, в каком аэропорту или где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померил, было порядка 38-ми, и начался вот этот очень характерный сухой лающий кашель. Это многократно описанный симптом этого заболевания", – сказал Фаворов.

Кроме этого у Фаворова были другие симптомы – ломота в суставах, головная боль, сильная слабость. Фаворов сдал анализ и получил положительный результат – коронавирус подтвердился.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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