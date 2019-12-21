Германию разозлили санкции США против "газопровода Путина": появилось официальное заявление

В Германии раскритиковали санкции, которые США ввели проти российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в субботу, 21 декабря, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передают "РИА Новости".

"В Германии приняли с сожалением факт, что санкции США против "Северного потока–2" и "Турецкого потока" вступают в силу", – говорится в заявлении Деммер.

В заявлении указано, что правительство Германии "отвергает подобные экстерриториальные санкции", они "направлены против немецких и европейских компаний, представляют собой вмешательство в наши внутренние дела".

Также Деммер заявила, что санкции США, которые были обоснованы защитой Украины, сейчас Германии кажутся непонятными, исходя из переговоров о транзите газа, которые прошли в четверг, 19 декабря.

"Между Украиной и Россией при поддержке Еврокомиссии и федерального правительства было достигнуто принципиальное соглашение о новом газовом транзитном договоре с Украиной с 2020 года. Мы приветствуем, что в пятницу стороны смогли подписать уже конкретную договоренность", – сказано в сообщении.

Прокладка газопровода "Северный поток-2" theworldnews.net

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