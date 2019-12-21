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21 декабря • обновлено в 12:19
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/ Рынки и компании

Германию разозлили санкции США против "газопровода Путина": появилось официальное заявление

1.9т
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В Германии раскритиковали санкции, которые США ввели проти российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в субботу, 21 декабря, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передают "РИА Новости".

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"В Германии приняли с сожалением факт, что санкции США против "Северного потока–2" и "Турецкого потока" вступают в силу", – говорится в заявлении Деммер.

В заявлении указано, что правительство Германии "отвергает подобные экстерриториальные санкции", они "направлены против немецких и европейских компаний, представляют собой вмешательство в наши внутренние дела".

Также Деммер заявила, что санкции США, которые были обоснованы защитой Украины, сейчас Германии кажутся непонятными, исходя из переговоров о транзите газа, которые прошли в четверг, 19 декабря.

"Между Украиной и Россией при поддержке Еврокомиссии и федерального правительства было достигнуто принципиальное соглашение о новом газовом транзитном договоре с Украиной с 2020 года. Мы приветствуем, что в пятницу стороны смогли подписать уже конкретную договоренность", – сказано в сообщении.

Прокладка газопровода "Северный поток-2"

Прокладка газопровода "Северный поток-2"

theworldnews.net

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

  • Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

  • Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".

  • Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины, однако это еще не конец сражения для России.

  • В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель объявила "войну" США из-за санкций, которые те собираются ввести против российского газопровода "Северный поток-2".

  • 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который предполагает военную помощь Украине в размере 300 млн долларов, а также введение санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

  • Швейцарско-нидерландская компания Allseas, прокладывающая газопровод "Северный поток-2", остановила строительство из-за угрозы санкций США, которые уже подписал американский глава Дональд Трамп.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Место
Германия
Теги
Северный поток - 2 санкции Турецкий поток
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Комментарии
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
После этого Германия "возлюбит" Украину и будет поддерживать ее, во всех пакостях против свих компаний.
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну что, пусть и немцы ощутят на своей шкуре, как приятно быть под санкциями.
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3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ш. Олег, да, гитлер тоже пытался вoeвать сразу на всех фронтах. Не сдюжил.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Кристина Стефанова, немцы уже ощущали вообще-то, по полной программе - ровно столетие назад, после подписания мирного договора в Версале. Закончилось плохо - для всех. Ну, разве что американцам удалось извлечь выгоду из мировой бoйни №2, сменив Британскую империю на посту гегемона Старого и Нового света. Боюсь, на этот раз - если американцы реально ввяжутся в экономическую вoйну с Европой - всё может закончиться с точностью до наоборот. Даже такой могучей экономике, как США, в настоящий момент вряд ли под силу бодаться одновременно с Европой и Азией.
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