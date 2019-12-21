Германию разозлили санкции США против "газопровода Путина": появилось официальное заявление

В Германии раскритиковали санкции, которые США ввели проти российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом в субботу, 21 декабря, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передают "РИА Новости".
"В Германии приняли с сожалением факт, что санкции США против "Северного потока–2" и "Турецкого потока" вступают в силу", – говорится в заявлении Деммер.
В заявлении указано, что правительство Германии "отвергает подобные экстерриториальные санкции", они "направлены против немецких и европейских компаний, представляют собой вмешательство в наши внутренние дела".
Также Деммер заявила, что санкции США, которые были обоснованы защитой Украины, сейчас Германии кажутся непонятными, исходя из переговоров о транзите газа, которые прошли в четверг, 19 декабря.
"Между Украиной и Россией при поддержке Еврокомиссии и федерального правительства было достигнуто принципиальное соглашение о новом газовом транзитном договоре с Украиной с 2020 года. Мы приветствуем, что в пятницу стороны смогли подписать уже конкретную договоренность", – сказано в сообщении.
Прокладка газопровода "Северный поток-2"
theworldnews.net
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины, однако это еще не конец сражения для России.
В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила "войну" США из-за санкций, которые те собираются ввести против российского газопровода "Северный поток-2".
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который предполагает военную помощь Украине в размере 300 млн долларов, а также введение санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Швейцарско-нидерландская компания Allseas, прокладывающая газопровод "Северный поток-2", остановила строительство из-за угрозы санкций США, которые уже подписал американский глава Дональд Трамп.
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