Михаил Бродский: Президент, защитите народ!

Уважаемый г-н Президент!

Монобольшинство из числа "Слуг народа" сделало большой шаг в сторону увеличения "теневой" занятости украинцев: в частности, 12 декабря "Слуги" проголосовали за законопроект №1233, фактически убрав наказание за нарушение Трудового кодекса.

Я понимаю, что в СН собрались разные люди: есть и "лифтеры", и "кухарки", "командировочные", семьи которых живут за границей, но я надеюсь, что есть и порядочные депутаты. Ваша задача, как гаранта Конституции и лидера этой политической команды, не допустить ухудшения прав украинцев, в данном случае – большой армии наемных работников и пенсионеров.

Президент Италии Серхио Матарелла недавно заявил: "Скрываться от уплаты налогов неприлично! Если не платите – воруете у своих же сотрудников, у пенсионеров, у бюджетников. Забираете себе в карман деньги, которые могли пойти на школы, больницы, дороги".

Широко известен факт, что в Украине без оформления работают несколько миллионов человек. Вдумайтесь в эту цифру. Это несколько миллионов граждан, которые в будущем получат копеечную пенсию, более того, ради нее должны будут работать до 65 лет. Официально нетрудоустроенные не имеют права на оплачиваемый больничный, на отпуск, декрет. Если такой сотрудник потеряет на работе здоровье, никто и ничего ему не компенсирует.

"Теневая" занятость оборачивается еще и миллиардами гривен налогов, которые могли бы пойти на зарплаты бюджетникам, на строительство дорог, школ, больниц, на наполнение Пенсионного фонда, у которого в этом году "дыра" в 172 млрд грн. Сократятся местные бюджеты, а значит, не будет денег на увеличение зарплат врачам и учителям. Эти деньги остаются в карманах не желающего платить налоги бизнеса.

Я много лет возглавлял Комитет по предпринимательству в Верховной Раде, занимался дерегуляцией на должности главы Госкомпредпринимательства, но я всегда говорил о том, что защищать нужно легальный бизнес.

Поэтому я призываю Вас, Владимир Александрович, наложить вето на законопроект! Если этого не сделать, решение монобольшинства парламента "Слуги народа" заставит страдать миллионы людей во имя благополучия нескольких десятков тысяч.

Результаты поименного голосования – здесь.

С новым законом беззащитных украинцев станет еще больше. Государство обязано их защитить.

Да, я согласен, что бизнес не должен платить огромные штрафы. Так не нарушайте и не будете платить! Если предприниматель принял сотрудника в штат, и он зарабатывает деньги для компании, уважайте его, уважайте себя. Так происходит во всей Европе, в которую мы все так хотим.

В принципе, резонно задать Вам, Владимир Александрович, вопрос: почему Ваша политическая сила "Слуга народа" занимает столь сервильную позицию перед людьми, не желающими платить налоги: то постоянно продлевает льготы "евробляхерам", то понижает ренту на нефть и газ. А отмена знаменитой криминальной статьи за фиктивное предпринимательство вообще поощряет бизнес не платить налоги. Г-н Президент, как вы могли допустить принятие закона, которым премьеру разрешили увольнять любого чиновника. Без какой-либо внятной причины. Это как в фильме "Игрушка", когда увольняли за потные ладони. И сейчас уже разработали новую редакцию КЗоТ, где снова упрощается процедура увольнения. Зачем вы создаете диктат работодателя над нанятым сотрудником?

Можете назвать хотя бы одну страну в Европе, где такое еще возможно?

Нардеп и глава налогового комитета Даниил Гетманцев (автор законопроекта №1233) в это же время защищает тех, кто скрывается от налогов. Сейчас любой бизнесмен понимает, что если он не оформил сотрудника и это обнаружили инспекторы, придется заплатить штраф 30 минимальных зарплат (более 125 тысяч), а в будущем ему грозит всего лишь формальное предупреждение (для "единщиков") и около 41 тыс. для тех, кто на общем налоге.

Господин Президент, остановите этот законопроект, если вы действительно хотите строить в Украине Европу, а не страну третьего мира, без законов, налогов и защиты прав, но с высоким личным рейтингом. Но вы ошибаетесь – если вы не будете поднимать зарплат, то ваш рейтинг рухнет в океане людского горя и бедноты.

С уважением, глава редакционного совета "Обозревателя" Михаил Бродский.

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