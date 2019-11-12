Новые причины для увольнения и отпуск: "Слуга народа" готовит закон для украинцев

В Украине уже несколько лет обсуждают введение нового трудового кодекса. С одной стороны, действующий закон устарел, а с другой – профсоюзы обеспокоены: "усовершенствование" может привести к тому, что увольнять сотрудников станет легче. Кабинет министров уже несколько месяцев готовит новый кодекс.

О том, как будут работать правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главные новшества кодекса: что ждет украинцев

Уже к концу 2019-го Верховная Рада должна принять новый Кодекс законов о труде. Ответственным за это назначили Кабмин, который по состоянию на 12 ноября еще не успел даже разработать проект. Сроки очень сжатые, но, как показала практика, и это возможно, если снова вернуться к так называемому "турборежиму".

Президент Владимир Зеленский еще в сентябре дал на разработку и принятие КЗоТа времени до конца 2019-го. Вначале за работу взялась министр соцполитики Юлия Соколовская, а после передала это знамя министру экономразвития, торговли и сельскому хозяйству Тимофею Милованову. Последний известен в экономических кругах своими либеральными взглядами.

Пока сам документ еще не презентовали, премьер Алексей Гончарук уже успел напугать грядущими новшествами. Мол, сейчас легче развестись, чем уволить сотрудника. И ситуацию надо менять.

Украинцам готовят новый КЗоТ

"Мы хотим либерализовать постсоветское регулирование в трудовых отношениях. Это приводит к безработице. Люди бояться брать друг друга на работу. В Украине иногда легче развестись, чем уволить сотрудника. И это пугает", – рассказал глава Кабмина о напуганных работодателям 14 сентября, чем еще больше напугал нанятых сотрудников.

За все время, рассказывает OBOZREVATEL заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин, с представителями работающих ни министр, ни его замы не встречались. Мол, приезжала глава профильного парламентского комитета Галина Третьякова, была встреча с руководителями министерских департаментов, но обсуждали идеи, а не конкретные пункты нового законопроекта.

Сама же Галина Третьякова уверяет: все заинтересованные лица могут принимать участие в обсуждении и сейчас документ находится на этапе разработки. Несколько дней назад провели круглый стол, в том числе, с представителями работающих и работодателей. Бизнес, разумеется, идею упростить увольнения поддерживает, а представители нанятых сотрудников – наоборот.

"Настало время, чтобы уменьшить участие государства в регулировании трудовых отношений, убрать государственный патернализм", – заявил исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко.

Эту идею разделяют и во властных кабинетах. Сейчас никто точно не может сказать, какие нормы попадут в окончательную версию законопроекта. Пока что звучат следующие предложения: дать возможность увольнять тех, кто в отпуске и на больничном; тех, кто в декрете; тех, кто не прошел аттестацию.

КЗоТ в Украине Pixabay

Президент Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона заверил, что вопрос с декретными решат: их права урезать не будут. "Уверен, что есть много мелких ошибок, которые будут вычищены, и мы все сделаем, услышим и вас, и общество. Я ожидаю, что у нас не будет советского Трудового кодекса, будет современный. Трудовой кодекс должен защищать людей, защищать их права – такой вопрос, как права женщин в декрете, мы снимем, поверьте", – сказал Зеленский.

Еще одно непопулярное решение: сократить ежегодный оплачиваемый отпуск. Сейчас он составляет 24 дня. В старой редакции проекта КЗоТа (принял прошлый парламент в первом чтении) хотели отпуск увеличить на 4 дня, а сейчас же речь идет о том, чтобы отдых сократить.

Правда, при этом любой сотрудник сможет брать неоплачиваемый больничный на 1-3 дня без каких-либо справок от врачей.

Что предлагали ранее

Первую версию законопроекта о новом КЗоТе приняли еще несколько лет назад. По закону новый состав парламента должен рассмотреть документ во втором чтении. Однако, судя по заявлениям парламентариев и Кабмина, они решили наработки предшественников не использовать.

К слову, хоть прошлое правительство и не называло себя либеральным, многие нормы также уменьшали контроль над работодателями и вводили новые основания для увольнения. И тогда, и сейчас, профсоюзы выступали против.

Например, в первом чтении принят документ, который легализует увольнение за разглашение коммерческой тайны. При этом в законопроекте указано, что такая норма распространяется в случае, если сотрудник взял на себя обязательство хранить секреты компании.

Еще одно важное нововведение, о котором пока что молчат – отстранение от работы непривитых сотрудников. Если работник должен проходить медосмотр и прививаться, но, например, без медицинских противопоказаний решил не делать прививку, по предложенному ранее КЗоТу его могут отстранить от работы. Зарплату при этом не выплачивают и к работе не допускают. Фактически, если нужно прививаться, а работник не хочет, его могут уволить. Против такого нововведения выступили в Конфедерации профсоюзов.

Одно из приятных нововведений, которое новые чиновники решили упустить – длинный отпуск. Если сейчас украинцы имеют право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 дня, то в новом документе предлагают продлить отпуск до 28 календарных дней. К слову, в соседней Польше отпуск длится 26 дней, а самые продолжительные "паузы" в работе в Финляндии и во Франции – 35 дней.

Так или иначе, новый КЗоТ украинским парламентариям рано или поздно придется принять. И дело не только в распоряжении президента Зеленского. Действующий кодекс утвердили еще в 1971-м. За это время изменились подходы к трудоустройству и требования к рабочим. Кроме того, в рамках европейской ассоциации Украина должна внедрить в национальное законодательство международные нормы, которые в том числе касаются и законов о труде.

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