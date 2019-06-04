Новые правила: когда и как правильно покупать доллары в Украине

В Украине курс доллара вначале лета может преодолеть психологическую отметку в 27 грн/$. Традиционно подорожание валюты приводит к росту спроса. Украинцы боятся, что не успеют купить "по старому курсу", тратят все на валюту, а в итоге теряют часть сбережений.

OBOZREVATEL объясняет, как правильно покупать доллары по новым правилам и почему нельзя поддаваться ажиотажному спросу.

Почему нельзя скупать доллары

В Украине наблюдается сезонность на рынке электроэнергии. Когда нужно тратить валюту на покупку газа, погашение госдолга – доллар дорожает. Когда аграрии активно продают свою продукцию, американская валюта дешевеет.

К чему приводит ажиотажный спрос:

курс доллара растет более высокими темпами;

украинцы, которые скупают валюту, в результате теряют деньги.

Кроме того, с определенной периодичностью повторяются: возврат НДС бизнесу, вывод компаниями дивидендов собственникам, инвестиции иностранцев в ОВГЗ после их размещения Минфином.

В результате из года в год повторяется одна и та же ситуация: доллар вначале месяца дешевле, чем в конце. Кроме того, валюта дешевеет ближе к лету, дорожает к началу отопительного сезона.

Курс доллара в Украине

Однако, иногда в ситуацию вмешиваются не экономические, а чисто политические факторы. Все участники рынка внимательно следят за ситуацией в стране. И как только начинаются любые волнения, спрос на доллар резко растет и доллар дорожает.

К примеру, вначале декабря, после того, как в стране объявили военное положение, курс доллара взлетел до 28,4 грн/$. И главная причина – ажиотажный спрос. Украинцы начали активно покупать валюту, опасаясь, что вскоре она сильно подорожает. Банки были вынуждены покупать больше долларов, чтобы удовлетворить спрос. В результате и на межбанке, и в банках, и в обменниках.

А уже в мае стоимость доллара снизилась до 26,11 грн/$. Предположим, что у украинцы были отложено 500 тыс. грн. Если бы он потратил их в декабре 2018-го, поддавшись панике, за эту сумму можно было приобрести $17,6 тыс. Если бы на те же 500 тыс. можно было купить $19,1 тыс. То есть поддавшись панике можно было потерять $1,5 тыс.

Как правильно покупать валюту

Всего есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Курс доллара в Украине pixabay

Если копить на "черный день". В таком случае лучше всего сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверфицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Где лучше покупать доллары

Всего есть три законных способа приобрести валюту: в банке, в обменнике и с помощью банковского мобильного приложения. Наиболее рискованный способ – обменники. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции.

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А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем, как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюту в наличности. Вполне возможно, что при просьбе продать вам $200-300 сотрудник отделения предложит прийти в другой день.

С этого года для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.

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Открытие интернет-карты бесплатное, также не нужно платить комиссию при пополнении. В таком случае чтобы купить доллару нужно просто перевести определенную сумму со своей гривной карты на долларовую. Конвертация произойдет автоматически.

Главный принцип – сохранять спокойствие и минимизировать все риски. В Украине периодический рост и укрепление доллара продолжается из года в год. Золото-валютные резервы Нацбанка позволяют как минимум в этом году без проблем обслуживать кредиты и удерживать стабильность гривни. Поэтому и причин для волнений нет.

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