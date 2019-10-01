Новая схема "СН": как человек Хомутынника помогает собирать "дань" с бизнеса

Фракция "Слуга народа" в Раде проголосовала за законопроект нардепа Данила Гетманцева, предусматривающий введение обязательной регистрации расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей на едином налоге. Целью парламентария может быть не легализация бизнеса, как это официально заявляется, а заработок на поборах вместе со своим давним партнером — экс-нардепом Виталием Хомутынником.

Схему с РРО запустили еще при министре доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко. Сейчас же новые правила позволят значительно увеличить масштабы.

О том, кто и как берет плату "за воздух" и за что бизнес платит Хомутыннику – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как работает схема:

бизнес, который пользуется РРО, обязан платить 1 грн в день якобы за информационный эквайринг;

деньги передают не напрямую налоговикам, а сторонним фирмам ;

разрешение заниматься эквайрингом выдали двум связанным с окружением Януковича и Виталием Хомутынником компаниям;

ежемесячно за счет скрытых поборов предприниматели платят десятки миллионов гривен;

Гетманцев своим законом обяжет устанавливать РРО практически всех бизнесменов, и каждому из них придется отдавать "дань".

Как зарабатывает на РРО

Данил Гетманцев вместе со своим партнером Виталием Хомутынником, судя по всему, вспомнили о давно существующей схеме и решили ее масштабировать. Так, еще в 2013-м изменили правила работы с РРО. Бизнес обязали платить за обслуживание и отдельно 1 грн в день – за так называемый информационный эквайринг. Простыми словами, эти деньги предприниматели платят за передачу информации налоговикам о том, что операция состоялась. Но платят сторонней компании...

Почему именно одна гривня – не известно. Более того, сама передача информации могла бы происходить и без посредников. Однако, на тот момент глава НБУ Сергей Арбузов и профильный министр Александр Клименко приняли другое решение.

В 2013-м по упомянутую схему писал целый ряд СМИ, однако эти медийные откровения на ситуацию не повлияли: для бизнеса поборы в 1 грн/день показался не столь существенным, а правоохранители просто закрыли глаза на то, что несколько компаний, по данным журналистов, связанных с Арбузовым и Клименко, собирают миллионы гривень на РРО.

Одна гривня – сумма мизерная. Но только не в том случае, если ежедневно столько платят сотни тысяч бизнесменов. В итоге эти гривни составляют сотни миллионов в год. Так, только "Укркарт" за 2017-й собрал 60 млн грн, а "Интерплат", который владеет куда более существенной частью рынка – и того больше.

Хомутынник и ко: кто стоит за компаниями

Изначально, лицензии на "информационный эквайринг" получили всего две компании: "Укркарт" и "Интерплат". В итоге команда Януковича обязала предпринимателей платить по гривне за ту услугу, без которой легко можно было бы обойтись.

"Укркарт". Компания принадлежит экс-главе "Партии регионов" в Киевсовете Алексею Омельяненко. Он широко известен благодаря своим схемам в Укргазбанке, где он являлся одним из руководителей. Сейчас правоохранители вменяют ему кражу 100 млн грн. Связь с властью времен Януковича позволила ему не только проводить махинации в финучреждении, но и собирать миллионы гривен с предпринимателей.

"Интерплат". На этой фирме зарабатывают, судя по всему, бывший партнер Клименко и Арбузова: экс-нардеп Виталий Хомутынник (партнер олигарха Павла Фукса). "Хомут" (как его называют коллеги по ВР) в указанной схеме, очевидно, участвует с помощью Ильи Серикова, учредителя "Интерплата" и крупного производителя кассовых аппаратов "Юнисистем".

О связи Хомутынника с Сериковым говорят все участника рынка. Более того, их отношения можно проследить и юридически – через череду партнерских проектов и "Каскад-Инвест" (принадлежит экс-нардепу).

При чем здесь Гетманцев?

После принятия законопроекта №1073 количество предпринимателей, обязанных использовать с РРО, значительно увеличится. Без регистратора смогут только те ФЛПники, которые не используют труд нанятого сотрудника, и зарабатывают до 300 тыс. грн в год

То есть, ФЛП на второй и третьей группе единого налога будут вынуждены вести учет. Исключение коснется только единщиков на первой группе. По просьбе OBOZREVATEL аналитики Youcontrol подсчитали, что на данный момент в Украине на второй группе единого налога оформлены 198 тыс. предпринимателей, а на третьей – 589 тысяч. То есть уже вскоре появятся сотни тысяч новых плательщиков "дани".

Фактически, если закон Гетманцева начнет действовать, обогащать Хомутинника начнут даже малообеспеченные слои бизнеса, – "единщики", они ежегодно будут отдавать связанным с Хомутынником компаниям десятки и сотни миллионов гривен.

Сам Гетманцев – держатель корпоративных прав и один из сооснователей компании "М.С.Л". Оператора лотерей также обслуживает его юридическая фирма Jurimex. Гетманцев в интервью фактически признался, что лотерейный оператор долгие годы работал в "тени". "Частично, возможно, в тени, частично с использованием схем, разработанных юристами, кстати, абсолютно легальных", – сказал он в ответ на прямой вопрос журналиста. То есть его же компания разработала схемы уклонения от уплаты налогов для лотерейного оператора. Здесь и прослеживается его связь с экс-нардепом.

Непублично долю в компании имеет и председатель группы "Возрождение" Виталий Хомутынник. Его тесть – Виктор Сопельник – ранее был вице-президентом "М.С.Л.". Президентом "М.С.Л." ныне является Георгий Ложенко, который, по слухам, считается человеком Хомутынника. Потому не удивительно, что партнер Гетманцева, сооснователь Jurimex Елена Полосенко – родственница Ложенко. Это также говорит о том, что один из членов команды Зеленского работает в системе координат одиозного экс-регионала.

Виталий Хомутынник ipne.ws

В 2015 году "М.С.Л." попала в санкционный список из-за информации о связи с российским капиталом. Формулировка СНБО: создание угроз нацбезопасности и финансирование терроризма. Тогда "М.С.Л." инициировала уголовное производство, чтобы СБУ проверила ее на причастность к терроризму. Однако производство закрыто – финансирование терроризма не доказано.

Теперь же, вполне возможно, что благодаря связям с "М.С.Л" Хомутынник имеет влияние на Гетманцева, а тот в свою очередь под видом благих намерений может позволить своему же фактически партнеру десятки миллионов гривен, собирая с предпринимателей скрытую дань.

OBOZREVATEL и ранее писал, что одиозного нардепа будет в первую очередь интересовать налоговая политика в парламенте. Используя теневые схемы, он уже не первый раз находит способы незаконного заработка. Теперь же на роль представителя "Хомута" поставили Данила Гетманцева. Но если ранее о последствиях их порочной связи можно было только рассуждать, сейчас их можно легко проследить.

Введение РРО для всех – правильная инициатива. Но при этом вместо того, чтобы собирать поборы, можно всего лишь напрямую связаться с системой ГФС и отменить "эквайринг". Или же вместо 1 грн/день, например, брать 10 коп. и дать возможность предоставлять услуги всем украинским банкам, а не избранным компаниям.

Кстати, таким же образом создали прокладку, которая собирала деньги с нотариусов за регистрацию оценки недвижимости. Так, Фонд госимущества выдал четырем связанным между собой фирмам право брать любую сумму за то, чтобы переслать документ об оценке недвижимости в базу и вернуть результат. И на этом также зарабатывал Хомутынник.

OBOZREVATEL обращается к члену "Слуги народа" Данилу Гетманцеву, коалиции и правительству с просьбой отменить позорный "побор" с бизнеса и не позволить зарабатывать на теневых схемах одиозным политикам-предпринимателям из прошлого.

Также мы продолжаем расследовать схемы поборов с бизнеса и выясним имена всех бенефициаров описанных махинаций. Продолжение следует.

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