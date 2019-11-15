Нет никаких гарантий на победу: Портников рассказал об опасности с "Северным потоком-2"

Игра вокруг будущего "Северного потока-2" и украинской ГТС только начинается – и нет никаких гарантий, что Украина окажется победителем в этой игре.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо" под названием "Игра вокруг украинской ГТС только начинается".

Он обратил внимание, что новость о поправках к Газовой директиве ЕС, которые принял немецкий парламент, совершенно по-разному была воспринята в Украине и Европе. Так, премьер-министр Алексей Гончарук поприветствовал шаг бундестага. Тогда как немецкие СМИ утверждают, что поправки упрощают окончание строительства "Северного потока-2".

Портников задается вопросом – а кто же прав в этих оценках? По его мнению, дьявол кроется в деталях. Украинскую делегацию в Берлине заверили, что никаких исключений для газопроводов, которые вводятся в действие уже после даты, обозначенной в Энергетической хартии, делаться не будет. И это на самом деле так. Зато правительство Германии получило право делать конкретные исключения для газопроводов, если это отвечает интересам Германии и не нарушает энергетической конкуренции в Европе.

По его словам, немецкое решение не исключает возможности стопроцентной заполненности "Северного потока-2" российским газом в случае, если таким будет решение правительства ФРГ и согласие Еврокомиссии.

"Если бы немецких поправок к хартии не было бы, можно было бы говорить об успехе. Сейчас остается констатировать, что мы едва избежали поражения. Нынешние изменения позволяют сторонникам "Северного потока-2" рассчитывать, что немецкое правительство сделает исключение для трубопровода и отстоит свою позицию перед Еврокомиссией. Украинское правительство надеется, что исключение сделано не будет. Однако игра вокруг будущего "Северного потока-2" и украинской ГТС только начинается – и нет никаких гарантий, что Украина окажется победителем в этой игре", – написал Портников.

Портников рассказал о "Северном потоке-2"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram