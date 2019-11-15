Нет никаких гарантий на победу: Портников рассказал об опасности с "Северным потоком-2"

Игра вокруг будущего "Северного потока-2" и украинской ГТС только начинается – и нет никаких гарантий, что Украина окажется победителем в этой игре.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо" под названием "Игра вокруг украинской ГТС только начинается".
Он обратил внимание, что новость о поправках к Газовой директиве ЕС, которые принял немецкий парламент, совершенно по-разному была воспринята в Украине и Европе. Так, премьер-министр Алексей Гончарук поприветствовал шаг бундестага. Тогда как немецкие СМИ утверждают, что поправки упрощают окончание строительства "Северного потока-2".
Портников задается вопросом – а кто же прав в этих оценках? По его мнению, дьявол кроется в деталях. Украинскую делегацию в Берлине заверили, что никаких исключений для газопроводов, которые вводятся в действие уже после даты, обозначенной в Энергетической хартии, делаться не будет. И это на самом деле так. Зато правительство Германии получило право делать конкретные исключения для газопроводов, если это отвечает интересам Германии и не нарушает энергетической конкуренции в Европе.
По его словам, немецкое решение не исключает возможности стопроцентной заполненности "Северного потока-2" российским газом в случае, если таким будет решение правительства ФРГ и согласие Еврокомиссии.
"Если бы немецких поправок к хартии не было бы, можно было бы говорить об успехе. Сейчас остается констатировать, что мы едва избежали поражения. Нынешние изменения позволяют сторонникам "Северного потока-2" рассчитывать, что немецкое правительство сделает исключение для трубопровода и отстоит свою позицию перед Еврокомиссией. Украинское правительство надеется, что исключение сделано не будет. Однако игра вокруг будущего "Северного потока-2" и украинской ГТС только начинается – и нет никаких гарантий, что Украина окажется победителем в этой игре", – написал Портников.
Портников рассказал о "Северном потоке-2"
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
8 ноября парламент Германии провалил голосование о смягчении Газовой директивы для российского "Северного потока-2".
В тот же день Управление защиты конкуренции Польши (UOKiK) оштрафовало компанию Engie на 40,3 млн евро за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Парламент Германии принял поправки к газовой директиве Европейского союза, которые обяжут владельцев газопровода "Северный поток-2" привести его к требованиям ЕС.
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