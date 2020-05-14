Нормальные люди отказались идти в Кабмин Шмыгаля из-за Зеленского – Данилюк

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что никто из управленцев не хочет идти в украинское правительство, чтобы потом их не обвиняли в падении президентского рейтинга.

Об этом он сказал, объясняя разницу между Кабминами Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля в интервью "Фактам".

"Вспомните, как формировался Кабмин Гончарука. Тогда все кадры отбирал Офис президента. Парламент за них мгновенно проголосовал. А как голосовали за Кабмин Шмыгаля? Не смогли сразу сформировать полный состав Кабмина, потому что нормальные люди отказались туда идти. Они не захотели класть свою голову на плаху, на которой написано "рейтинг президента", – сказал Данилюк.

Проблемы с чиновниками

Также, по его мнению, из-под контроля Зеленского выходит фракция "Слуги народа" в парламенте. У парламента не получилось с первого раза утвердить на должности других ключевых министров – финансов, здравоохранения и назначить министра энергетики.

"Голосов монобольшинства не хватило, нужно было продавливать кандидатуры с помощью других фракций. При попытке назначить Саакашвили вице-премьером снова сбой – даже до голосования дело не дошло", – объяснил Данилюк.

Таким образом все чаще парламент оказывается недееспособным, а необходимые для голосования 226 голосов набираются не монобольшинством, а неформальной ситуативной коалицией.

"Фракции "Слуга народа" сейчас требуются дополнительные голоса. Следующим этапом будет формирование официальной коалиции. Она де-факто уже есть: "Европейская солидарность", "Голос", группа "Довіра" нередко поддерживают "слуг", – подытожил бывший министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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