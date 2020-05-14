Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:30
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Нормальные люди отказались идти в Кабмин Шмыгаля из-за Зеленского – Данилюк

9.7т
Читать материал на украинском

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что никто из управленцев не хочет идти в украинское правительство, чтобы потом их не обвиняли в падении президентского рейтинга.

Об этом он сказал, объясняя разницу между Кабминами Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля в интервью "Фактам".

"Вспомните, как формировался Кабмин Гончарука. Тогда все кадры отбирал Офис президента. Парламент за них мгновенно проголосовал. А как голосовали за Кабмин Шмыгаля? Не смогли сразу сформировать полный состав Кабмина, потому что нормальные люди отказались туда идти. Они не захотели класть свою голову на плаху, на которой написано "рейтинг президента", – сказал Данилюк.

Проблемы с чиновниками

Проблемы с чиновниками

Также, по его мнению, из-под контроля Зеленского выходит фракция "Слуги народа" в парламенте. У парламента не получилось с первого раза утвердить на должности других ключевых министров – финансов, здравоохранения и назначить министра энергетики.

"Голосов монобольшинства не хватило, нужно было продавливать кандидатуры с помощью других фракций. При попытке назначить Саакашвили вице-премьером снова сбой – даже до голосования дело не дошло", – объяснил Данилюк.

Таким образом все чаще парламент оказывается недееспособным, а необходимые для голосования 226 голосов набираются не монобольшинством, а неформальной ситуативной коалицией.

"Фракции "Слуга народа" сейчас требуются дополнительные голоса. Следующим этапом будет формирование официальной коалиции. Она де-факто уже есть: "Европейская солидарность", "Голос", группа "Довіра" нередко поддерживают "слуг", – подытожил бывший министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Скандалы с депутатами Верховной Рады" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Скандалы с депутатами Верховной Рады
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
10
Смешно
21
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Таким образом все чаще парламент оказывается недееспособным..." // Если рада отказалась голосовать за Саакашвили, то она не дееспособная? Наоборот, она становится нормальной и не голосует за всякое отребье.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, Хочется надеяться, что у нардепов наступает просветление и они становятся умнее. Как хочется, чтобы они Украину вытянули из той задницы, в которую ее затянули соросята.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги