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11 сентября • обновлено в 06:17
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Не боятся санкций? Строители "Северного потока - 2" начали готовиться к худшему

4.6т Читать материал на украинском

Оператор "Северного потока - 2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.

Об этом сообщил глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле в кулуарах Мирового нефтяного конгресса в Абу-Дуби, передает ТАСС.

"Это должен решать оператор проекта, Nord Stream 2 AG. Абсолютно уверен в том, что они проверяют разные сценарии и готовятся ко всему", – сказал он.

Новости
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"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

  • Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе.

  • В апреле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.

  • В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.

  • При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

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Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2 санкции
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,риск санкций конечно есть! Но здесь проблема в том ,что США рискуют поссориться с ведущими экономиками Европы и своими союзниками по НАТО!
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CARGO 100
CARGO 100
К худшему? Строители СП-2 уже прибыль планируют в 2020-м ... Считают и получается очень даже хорошо ...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Вот люблю заголовки обоза. Прямо таки "готовятся к худшему". Звучит угрожающе и депрессивно. А на деле что? "Абсолютно уверен в том, что они проверяют разные сценарии и готовятся ко всему". Даже спорить смысла нет. Практика судов последних лет четко показывает - Сейчас для Польши сделали реверанс, мол да, чтим твои интересы. Чтобы не вякали и не мешали. А потом решение благополучно закроют апелляцией и сделают так, как им надо. И Польша как всегда заткнется. Про Украину никто не думает, ни в общем, ни в целом.
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