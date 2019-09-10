Не боятся санкций? Строители "Северного потока - 2" начали готовиться к худшему

Оператор "Северного потока - 2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.
Об этом сообщил глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле в кулуарах Мирового нефтяного конгресса в Абу-Дуби, передает ТАСС.
"Это должен решать оператор проекта, Nord Stream 2 AG. Абсолютно уверен в том, что они проверяют разные сценарии и готовятся ко всему", – сказал он.
"Северный поток-2"
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.
Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.
Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе.
В апреле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.
В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.
При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.
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