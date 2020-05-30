НБУ введет в оборот новую монету, посвященную ночной бабочке: как выглядит

В Украине Национальный банк второго июня 2020 года введет в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Монета посвященную совке роскошной (ночная бабочка).

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. На аверсе монеты в обрамлении венка, образованного из изображений отдельных видов флоры и фауны, размещен малый Государственный Герб Украины и надписи: УКРАИНА/10/ГРИВЕН/2020. На реверсе монеты на зеркальном фоне изображена совка роскошная и надпись полукругом: совка роскошная (вверху справа ), STAUROPHORA CELSIA (внизу слева).

Монета Совка роскошная

"Монета посвящена совке роскошной – редкому виду насекомых (ряд – чешуекрылые, семья Noctuidae), исчезающему виду, включенному в Красную книгу Украины. В Украине встречается локально на Полесье, в Лесостепи, Степи и Крыму (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Луганская, Харьковская области, Крым)", – сообщает регулятор.

Всего в оборот введут 2500 таких монет. Материал – серебро. Отметим, что Национальный банк выпускает целый ряд сувенирных монет, которые попадают в коллекции нумизматов. Рассчитываться такими деньгами нельзя. Ориентировочная стоимость новой монеты с изображением ночной бабочки – 1075 грн.

Новая монета НБУ

Также второго июня выпустят похожую монету с изображением совки роскошной, но номиналом в 2 гривни и из сплава меди, никеля и цинка (нейзильбер). Ее стоимость составит 57 грн, а общее количество монет в обороте – 40 тысяч штук.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, 3 июня регулятор выпустит в оборот пять миллионов платежных монет номиналом в 10 грн. С этого же дня все торговые сети, магазины и т.д. обязаны принимать новую "мелочь"

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