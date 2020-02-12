Кладут прямо на снег: украинских дорожников подловили на халатном ремонте. Видео

В Херсонской области работников дорожных служб уличили в использовании "нанотехнологий" при ремонте дороги: они укладывали асфальт прямо в ямы с мокрым снегом.

Эта ситуация произошла на участке между двумя райцентрами – Геническом и Новотроицким, сообщил на Youtube блогер под ником "Карен". 10 февраля он опубликовал видео, на котором дорожники в оранжевых жилетах вычерпывали воду и вели ямочный ремонт трассы. (Чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

При этом Кабинет министров Украины в 2020 году запланировал направить ремонт и строительство дорог около 85 млрд грн.

Ремонт дорог в Украине

"Вот как у нас кладут асфальт. Отлично! Лед вычерпали, закидали. Нанотехнологии! И вон дальше кладут", – описал увиденное блогер.

В комментариях ему сообщили, что этом участке дороги регулярно делают ямочные ремонты. "Но дорогу постоянно разбивают. Прошлым летом там проехать невозможно было", – добавили пользователи. "Так на мудрено, асфальт вместе со снегом сходит. Такую ситуацию наблюдали и на трассе Каховка - Мелитополь", – отметили другие комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине уже с 1 марта стартует масштабное строительство дорог.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть Тернополя за то, что за последние годы в городе и области не строили новых дорог.

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