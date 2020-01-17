Взятка за неоформленного сотрудника – 30 тысяч: львовского налоговика поймали "на горячем"

Госбюро расследований на получении взятки в 30 тыс. грн задержало главного ревизора-инспектора Львовского областного управления налоговой службы.

Налоговик требовал "вознаграждение" от владельца гостиницы за то, чтобы того не наказывали за неоформленных сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

ГБР

ГБР

ГБР

ГБР

Сейчас идут следственные действия. Госслужащему объявят о подозрении и выберут меру пресечения. "Санкция статьи лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", – уточнили в ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 января, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву по подозрению в даче взятки.

НАБУ вело дело Чеботаревой еще с декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Бюро, опубликовав видео, на котором был зафиксирован факт дачи взятки в $25 тысяч.

Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия и изъяли документы Галицкой таможни (Львов), а также пришли с обысками к ее руководителю Владимиру Цабаку.

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