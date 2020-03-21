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21 марта • обновлено в 14:15
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/ Рынки и компании

Начинается дефицит: Россия попросила у Беларуси еды

16.9т
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Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов – в условиях пандемии коронавируса "сверхдержава" не может прокормить свое население.

В РФ уже начинается дефицит еды. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о том, что беларусских магазинах достаточно продуктов, передает БелТА.

Россия попросила у Беларуси еды

Россия попросила у Беларуси еды

"У нас достаточно продуктов. Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Цены на продукты
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
продукты
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Комментарии
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Только что был в Ашане потом в Ленте, еды нету. Голодные люди покупают кожанные вещи, их говорят если долго варить, то можно кушать. Купил себе пару ремней, вечером сварю и буду бульон пить. Планируем с семьей перебраться в сытую Европу, скорее всего в самую процветающую страну галактики - Укроину. Тем более укроинскую мову я знаю, там все просто, меняешь одну букву в слове и ты уже xoxoл.
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hunt andres
hunt andres
Более нелепого фейка даже представить трудно. Обосс, вы ипанулись?
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2 из 6 ответов | показать все
Добрыня .
Добрыня .
hunt andres, ты написал, что фейк, я тебе показал что не фейк. Про нехватку продуктов ничего тебе не писал. Хотя https://www.youtube.com/watch?time_continue=1291&v=SoKBAeU2iV0&feature=emb_logo
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
hunt andres, Запасы? У нищих голодранцев? Насмешил...
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Si Kal
Si Kal
Недоимперцы голимые :)))
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6
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Si Kal, прикинь... а вы холопы неголимые...))) натуральные, 100%-ные...
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Экономика Рынки и компании

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