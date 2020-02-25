Дело Косюка: в НАБУ рассказали о ходе расследования

Национальное антикоррупционное бюро по заявлению от Офиса президента Украины расследует уголовное дело в отношении компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП), которая принадлежит агроолигарху Юрию Косюку.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос OBOZREVATEL о ходе проверки, законно ли выделялись государственные дотации компаниям холдинга МХП в 2017-2018 годах.

НАБУ взялось за Косюка

"Детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, в частности по фактам, изложенным в обращении Офиса президента Ураины. Одновременно предоставить другую информацию не есть возможным в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования", – сказано в ответе НАБУ.

Ответ НАБУ о деле Косюка

Как сообщал OBOZREVATEL, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий за время своей работы в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), дружбы с куриным миллиардером Юрием Косюком и лоббированием его интересов заработал себе несколько квартир, большой дом и приобрел участки земли на тысячи квадратных метров.

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