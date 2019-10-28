НАБУ объявило о подозрении Корчак: что известно о деле экс-главы НАПК

НАБУ в понедельник, 28 октября 2019, объявили о подозрении в недекларировании имущества на более 544 тыс. грн. одной из бывших чиновниц НАПК.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ. Имя фигурантки не сообщается, но известно, что речь идет о бывшей главе ведомства Наталье Корчак. Она, к слову, единственная женщина в составе НАПК.

"Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларацию за 2016 год сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании. Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 это имущество находилось в постоянном пользовании бывшей чиновницы НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016, чего экс-чиновница не сделала", – сказано в сообщении.

В НАБУ добавили, что расследование этих фактов детективы начали в октябре 2017 года по статье "Недостоверное декларирование".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ также начало расследование информации об огромных премиях, которые в 2016 году получили руководители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Корчак не смогла объяснить, почему получила 400 тыс. грн зарплаты.

Вскоре дело было закрыто, однако 16 августа 2019 Соломенский суд Киева своим решением возобновил расследование.

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